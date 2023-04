Cill Chainnigh ag súil le bua ag an tríú hiarracht

Athimirt don chluiche ceannais ceithre bliana ó shin a bheidh ann inar bhuaigh na Reibiliúnaigh 0-14 le 0-13. Chaill Corcaigh cluiche ceannais na hÉireann anuraidh in aghaidh na Gaillimhe agus ba iad Cill Chainnigh na buaiteoirí in 2020.

Seo an cúigiú huair ó 2012 go bhfuil na foirne seo ag imirt in aghaidh a chéile sa chluiche ceannais, le trí chraobh buaite ag Corcaigh i gcomparáid leis an gceann amháin a bhuaigh mná Chill Chainnigh.

I mbliana, fuair Corcaigh an lámh in uachtar ar Phort Láirge sa bhabhta leathcheannais 0-15 le 0-10 agus bhí siad ag streachailt sa chuid is mó den chluiche seo. Ach chuaigh siad chun cinn ag an am is tábhachtaí sa chluiche agus ceithre bhomaite fágtha ar an chlog.

D’éirigh le hAishling Thompson san achomharc a rinne sí ar théarma fionraíochta dhá chluiche ar mhaidin an chluiche agus rinne sí difear ollmhór sa chluiche nuair a tháinig sí isteach mar ionadaí. Is imreoir láidir, fisiciúil í atá thar a bheith cliste ar an dóigh a phasálann sí an liathróid.

Cluiche teaicticiúil a bhí ann agus bhí deacrachtaí ag Katrina Mackey agus Amy O’Connor seilbh na liathróide a fháil sna tosaithe mar gheall ar an bhrú a bhí Port Láirge ag cur ar na himreoirí eile níos faide amach ón chúl.

Tabharfaidh an dóigh ar éirigh le cosaint na nDéise Corcaigh a choinneáil ciúin chomh fada sa chluiche sin spreagadh do Chill Chainnigh a bhí iontach sa chosaint ina gcluiche leathcheannais in aghaidh na Gaillimhe.

Bhí cúl báire na gCat Aoife Norris dochreidte, ag sábhailt trí chúl agus poc éirice. Ní raibh Gaillimh, seaimpíní na hÉireann ó anuraidh, in ann na scóranna a aimsiú agus chailleadar 1-13 le 0-12.

Is mór an chailliúint do Chill Chainnigh iad Davina Tobin agus Collette Dormer a d’éirigh as chomh maith le hAoife agus Kellyann Doyle agus Niamh Deely atá in easnamh mar gheall ar ghortuithe. Ach léirigh Julianne Malone an tábhacht a bhaineann léi agus í ar ais tar éis briseadh ceithre bliana. D’aimsigh sí ceithre chúilín ar an lá.

Ní raibh ach dhá phointe idir na foirne nuair a chas siad ar a chéile sna cluichí leathcheannais in 2017 agus 2018 ach ba iad Corcaigh a bhuaigh. Ba chóir go mbeadh coimhlint den scoth ann agus Cill Chainnigh ag súil go mbeidh an lá leo faoi dheireadh ag an tríú hiarracht.