Ciarraí ag iarraidh slán a fhágáil le scáth Chorcaí

Níl an chuma ar an scéal go bhfuil Ní Mhuircheartiagh ag maolú síos agus 5-20 faighte aici

Is cuimhin liom go maith Cluiche Ceannais Peile na hÉireann in 2012 nuair a casadh Ciarraí agus Corcaigh ar a chéile ar an lá is mó i bhféilire na mban i bPáirc an Chrócaigh.

Bhí Ciarraí ina gcéad chluiche ceannais Éireann ó 1993. Ba iad Ciarraí an fhoireann ab fhearr i bpeil na mban go dtí sin. D’éirigh leo naoi gCraobh na hÉireann as a chéile a bhaint idir 1982 agus 1990 agus fuair siad an lámh in uachtar ar Laois in 1993.

Ach bhí an taoide ag casadh agus idir sin agus 2012, bhí corn Bhreandáin Uí Mháirtín crochta leo ag Port Láirge, Muineachán, Maigh Eo agus Laois. Ansin tháinig cumhacht úr peile chun cinn. Ba é sin Corcaigh. Ar an lá sin in 2012, ba iad Corcaigh a d’ardaigh an corn nuair a chríochnaigh an cluiche in aghaidh Chiarraí 0-16 le 0-7.

Bhí an t-ádh liom a bheith i láthair ag na hócáidí móra sin mar láithreoir ar Pheil na mBan Beo ar TG4, nuair a bhain Corcaigh cúig Chraobh na hÉireann as a chéile in dhá thréimhse dhifriúla. Bhuaigh siad a gcéad Chraobh Éireann in 2005 agus idir sin agus 2016 bhí 11 bainte acu. Éacht dochreidte agus beidh le feiceáil an mbeidh aon fhoireann eile in ann dul gar dó.

Rith sin liom agus mé ag féachaint chun cinn ar chluiche ceannais TG4 na Mumhan idir Corcaigh agus Ciarraí Dé Domhnaigh seo.

Ní rud neamhghnách é go mbeadh an dá fhoireann seo ag casadh ar a chéile ach mothaím go bhfuil an lámh in uachtar sa chúige ag athrú. Chuaigh Ciarraí comh fada le Craobh na hÉireann anuraidh ach chaill siad in aghaidh na Mí. Chuir siad in iúl ina dhiaidh cé chomh díomách is a bhí siad lena dtaispeántas ar an lá.

Léirigh siad dúinn sa tsraith cad chuige go bhfuil siad ar bharr an liosta ag go leor chun Craobh na hÉireann a bhaint i mbliana. Níor chaill siad ach cluiche amháin sa tsraith agus tá cuma scórála cúil dochreidte acu.

D’aimsigh siad 20 cúl in ocht gcluiche sa tsraith, ina measc an babhta ceannais, le Síofra O’Shea ag fáil seacht gcúl agus tá líne lántosaigh den scoth acu idir O’Shea, Louise Ní Mhuircheartaigh agus Hannah O’Donoghue.

Tá triúr fós ar an fhoireann ag Ciarraí a bhí ag imirt in 2012 agus is iad sin Louise Galvin, Lorraine Scanlon agus Louise Ní Mhuircheartaigh.

Níl an chuma ar an scéal go bhfuil Ní Mhuircheartaigh ag moilliú síos agus 5-20 faighte aici (ina measc cic éirice agus 11 saor-chic). Tá sé suimiúil gurb é an chéad chluiche a chaill siad sa tsraith ná in aghaidh Chorcaí 2-6 le 1-17 ach ní raibh Louise ag imirt ar an lá sin, le Scanlon ag teacht isteach mar ionadaí sa dara leath.

D’éirigh le Ciarraí Port Láirge agus Tiobraid Árann a bhualadh i bhfeachtas na Mumhan, leis an chluiche in aghaidh Chorcaí ag críochnú ar comhscór. D’aimsigh Louise Ní Mhuircheartaigh 1-7 ar an lá ach beidh Ciarraí amhrasach gur ghéill siad 2-4 gan freagra agus lig siad Corcaigh an cluiche a chothromú.

Is ag atógáil atá Corcaigh le tamall ach tá leithéidí na ndeirfiúracha O’Sullivan acu, le Doireann ar ais ar a seanléim ó ghortuithe agus Ciara ag tarraingt na téada.

Is í Méabh an cúl báire atá acu anois tar éis a bheith chomh héifeachtach dá club Mainistir na Móna a bhuaigh Craobhacha na hÉireann in 2018 agus 2019. Tá leithéidí Orlaith Cahalane, Eimear Kiely, Hannah Looney agus Laura Fitzgearld go maith ag fáil na scóranna dóibh, le neart taithí ag Eimear Meaney agus Róisín Phelan sa chosaint.

Is iad Corcaigh na seaimpíní ó anuraidh agus seo scrúdú géar don dá fhoireann agus iad ag iarraidh marc a leagan síos ar cá seasann siad i mbliana.

Do Chiarraí, mothaím go bhfuil an cluiche seo tábhachtach dóibh a bhuachan chun slán a fhágáil le scáth Chorcaí a bhí á gclúdach le blianta anuas. Tá an cumas iontu sin a dhéanamh.