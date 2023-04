Cian (17) ina adhlacóir nuair atá déagóirí eile ar scoil go fóill

Níl sé ach 17 mbliana d’aois, ach tá ceithre mhí caite aige cheana féin i gceann de na comhlachtaí adhlacóra is mó i mBéal Feirste.

Agus is breá leis é.

I ndiaidh bás tobann carad dá chuid i dtimpiste bhóthair, chonaic sé an cuidiú agus an tacaíocht a thug na hadhlacóirí don teaghlach agus shocraigh sé imeacht ón scoil agus tabhairt faoin obair chéanna.

Scríobh sé chuig cuid mhór comhlachtaí sula bhfuair sé an post le O’Neill’s sa chathair.

“Dúirt mo dhaidí liom más sin a ba mhaith liom a dhéanamh, gabh dó, ach síleann cuid mhór de mo chairde go bhfuil mé ar mire! I mo shúile tá sé normálta,” a dúirt Cian le Seachtain

D’fhág sé Coláiste Feirste ag aois a 16 ach deir sé go bhfuil buntáistí leis an saol oibre – tá carr ceannaithe aige cheana féin! Ach ní ar mhaithe le hairgead a thug sé faoin saol úr oibre seo. “Ba mhaith liom meas a léiriú do na teaghlaigh,” a dúirt sé.

“Bíonn tú ag iarraidh an brú a bhaint de na teaghlaigh agus cuidíonn fiú na rudaí beaga a dhéanann tú dóibh leis sin.

“Caithfidh meas a bheith agat don té atá marbh – is daoine iad go fóill.

“Síleann roinnt daoine go bhfuil sé iontach brónach – thig leis a bheith brónach, ach ag an am chéanna tá muid anseo le cuidiú le teaghlaigh atá ag streachailt ag am atá an-deacair.

“Caithfidh duine éigin an obair seo a dhéanamh, ach tá sé go maith go bhfuil daoine de m’aois, daoine óga, á dhéanamh seo.”

Tá Golf TDI 2008 ceannaithe aige ach ní thig leis í a thiomáint go fóill – mar níl ceadúnas aige. “Tá mé ag déanamh ceachtanna foghlama anois,” a deir sé.

Agus deir sé go bhfuil an Ghaeilge ina cuidiú dó agus é ag déileáil le teaghlaigh Ghaelacha in am an bhróin.

“Cuid den am tagann daoine isteach agus Gaeilge acu agus is maith leo go dtiocfadh leo a bheith ag labhairt i nGaeilge.”

Agus ní hé nár thaitin saol an scoláire leis. Dúirt sé: “Is scoil den scoth é Coláiste Feirste – ba iad an stair agus an ceol na hábhair ab fhearr liom.

“Ba mhaith liom seo a dhéanamh ar feadh mo shaoil – ach beidh le feiceáil cad é a tharlaíonn.”

Dúirt Laurence O’Neill ón chomhlacht go bhfuil ag éirí go breá le Cian agus go bhfuil bá nádúrtha aige leis na teaghlaigh. “Bíonn gach teaghlach difriúil lena chéile agus tuigeann Cian sin.

“Foghlaimíonn tú an dóigh le labhairt le gach teaghlach agus ní féidir sin a fhoghlaim ó na leabhair.”