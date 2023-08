Chaith mé seachtain ag foghlaim na ‘Gàidhlig’ ar oileán in Albain - mholfainn é do gach Gael!

Rinne Ciarán Dunbar cúrsa i nGaeilge na hAlban in Sabhal Mòr Ostaig, san Eilean Sgitheanach, míníonn sé caidé mar atá cúrsaí ‘Gàidhlig’ sa taobh sin tíre agus na dúshláin atá roimpi.

Ciarán, ar chlé, leis na daltaí ó Éirinn, an Iodáil agus an Fhraince, ag an Talla Mór ar Eilean Sgiathanach (Griangraf le Séamus Mac Dháibhéid)

Má fhaigheann tú deis dul go Sabhal Mòr Ostaig (SMO) ar an Eilean Sgitheanach chun Gaeilge na hAlban a fhoghlaim – glac leis.

Tá mé á scríobh seo ar an ‘bhàta-aiseig’ (bád farantóireachta) ar ais ó Albain tar éis seachtain a chaitheamh ag an choláiste, a bhuíoch do dheontas flaithiúil ó Cholmcille.

Chaith mé cúig lá ag ionad iontach, suite in oileán álainn, ag déanamh cúrsa i nGaeilge na hAlban a bhí á theagasc ag múinteoir den scoth, Ailig Dòmhnallach.

“Chan eil sibh air saor-làithean, tha sibh an seo chun Gàidhlig a ionnsachadh,” a dúirt sé linn ar an chéad lá, is é sin le rá nach ar ár laethanta saoire a bhí muid ach ar chúrsa, agus go raibh sinne, na foghlaimeoirí, tábhachtach do thodhchaí na teanga. D’impigh sé orainn a dhul amach agus í a úsáid sa phobal.

Pribhléid a bhí ann a bheith i láthair ina ‘chlas’ (rang). Bhí sé ar cheann de na seachtainí is fearr dá raibh agam riamh gan aon agó – beidh mé ar ais ann, slán a bheas mé.

Saol Gaelach eile

Saol Gaelach nua é ‘saoghal na Gàidhlig’ agus molaim do gach Gaeilgeoir Éireannach go leor de Ghaeilge na hAlban a fhoghlaim chun an teanga a thuiscint agus ar ndóigh chun a bheith intuigthe. Dhéanfadh sé do shaol agus do chuid Gaeilge a shaibhriú. Bhí scata breá d’Éireannaigh ann agus mise sa choláiste – idir mhuintir na Gaeltachta agus scoláirí as Coláiste na Tríonóide.

Bhí ‘Gàidhlig’ go leor á labhairt acu seo go léir ach fuair mé amach nach maith le lucht SMO ‘cus’ (barraíocht) Éireannach a bheith ann in aon am amháin óir glacann muidne agus ár gcanúint smacht ar an áit!

Coláiste Ollscoile é SMO. Ba é an fear gnó Iain Noble a bhunaigh é siar in 1973, nuair nach raibh aige ach 36 bliain d’aois. Fear de thógáil idirnáisiúnta ab ea é, fear saibhir a bhain leis an aicme rachmais ach bhí sé paiseanta faoin Ghaeilge. Chreid sé gur ghá í a athneartú chun geilleagair na háite a fhorbairt.

Sabhal Mòr Ostaig

Tá cosúlacht idir SMO agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Oideas Gael agus Gaelchultúr fiú – ach ní dóigh liom go bhfuil a leithéid againn in Éirinn go díreach. Mar shampla, tá baile beag do lucht labhartha na Gaeilge á thógáil ar láthair an choláiste.

Ba bhreá liom a leithéid a bheith ann in áiteanna éagsúla in Éirinn– go raibh an fhís (agus an t-airgead) ag duine óg in Éirinn mar a bhí ag Iain Noble!

Dúirt duine amháin liom gur ‘life support machine don Ghaeilge’ é SMO – ní shéanfainn sin nach má oibríonn sé, tá go breá, agus is léir go bhfuil an-tionchar aige ar fud na hAlban.

Tá fealsúnacht an-dearfach ag muintir an Choláiste – creideann siad in athneartú agus in athbheochan na Gaeilge, chomh maith le caomhnú na teanga traidisiúnta.

“Tá na ‘seann-bhodaich’ (seandaoine) tábhachtach,” a dúirt duine den lucht eagraithe liom, “ach tá na daoine óga tábhachtach freisin.”

Sasanaigh

Oíche amháin, d’inis bean óg ó dheisceart an oileáin liom gur shíl sí raibh Gaeilge seo aici féin lag go leor go dtí le déanaí, cé gur tógadh leis an teanga í agus go raibh go leor dá cuid oideachais trí mheán na teanga.

Ba é an míniú a bhí aici air seo ná cé chomh lag is atá an teanga sa chomharsanacht arb as di.

“Is Sasanaigh 80 faoin gcéad den phobal anois,” a mhínigh sí.

Thug duine eile “an dara fuadach” ar an dóigh a bhfuil tithe an oileáin á gceannach ag daoine saibhre i rith an ama. “Ceannaíonn daoine i Nua-Eabhrac teach ar líne, gan é a fheiceáil fiú,” a dúirt sé. Is é ‘na fuadaichean’ Gaeilge na hAlban ar ‘the Highland Clearances’ – nuair a cuireadh ruaig ar na Gaeil chun a gcuid talún a úsáid do thógáil na gcaorach.

Tá sé furasta a thuigbheáil cén fáth a rinne mo dhuine comparáid chomh tromchúiseach sin.

Tá sé ionann is dodhéanta do dhuine óg áit a fháil ar cíos san oileán anois. Bheadh sé dodhéanta dóibh teach a cheannach ann. Tá sé sin ag marú na Gaeilge agus an phobail araon.

Staid na teanga

Déarfainn go dtugann daoine cuairt ar an Eilean Sgitheanach gan an Ghaeilge a chloisteáil ‘idir’ (in aon chor) ach chuala mise í agus labhair daoine liom í.

Mar a tharlaíonn sé, d’úsáid mé an ‘canan’ (teanga) le daoine óga níos minice ná le seandaoine – óir is minice iad ag obair i gcaiféanna!

Tá an Ghaeilge bheo san Eilean Sgitheanach cé gur cinnte go bhfuil sí faoi an-bhrú ar fad. Gaeltacht ‘Catagóir C’ é cuid mhaith den oileán faraor, seachas ceantar Stafainn, áit a bhfuil sí láidir i gcónaí. Ach ní hionann sin is a rá nach bhfuil Gaeilge ag daoine – tá, agus i mo thaithí féin, tá siad sásta í a labhairt.

Ní lucht teacht isteach amháin is cúis leis na fadhbanna atá an teanga áfach, ar na fadhbanna is mó ná go roghnaíonn daoine gan í a labhairt lena gclann.

An seanscéal céanna.