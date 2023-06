Chaill muid trí chontae Gaeltachta le 45 bliain anuas. Níl a fhios agam an mbeidh Gaeltacht ar bith ann i gceann 45 bliain

Thug torthaí Dhaonáireamh 2022 go leor ábhar machnaimh dúinn, a deir an t-údar Ciarán Dunbar, agus ba cheart dúinn anois na canúintí atá i mbaol a chaomhnú do na glúine atá le teacht

Eispéireas mothúchánach a bhíonn ann gach uair a eisítear a leithéid óir is láidir mo ghean ar an teanga.

Faoi am lóin, bhí an-díomá orm. Cé go ndeachaigh líon na ndaoine a bhfuil Gaeilge acu in airde, thit líon na nGaeilgeoirí laethúla, d’ainneoin gach rud a dhéanann go leor daoine maithe díograiseacha ar son na teanga.

Ach cé go bhfuil ‘grá’ ag daoine don Ghaeilge, spéis acu inti fiú, ní labhraíonn ach mionlach bídeach í ar bhonn laethúil agus ní thógann ach mionlach bídeach acu sin a gcuid páistí léi. Uime sin, tá sí ag meath agus ag fáil bháis. Sin an fhadhb atá le réiteach ach sin an cheist a sheachnaítear. Leanfaidh mé ar aghaidh ag scríobh faoi, an t-aon rud gur féidir liom a dhéanamh.

Agus d’éirigh an scéal níos measa de réir mar a shleamhnaigh an t-eolas amach. Léirigh an daonáireamh go bhfuil titim i líon na nGaeilgeoirí laethúla taobh amuigh den scoil i 16 den 26 Limistéar Pleanála Teanga sa Ghaeltacht – thit an líon sin go tubaisteach i gcuid acu. Thit líon na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht ar fad, fiú más beag an titim a bhí ann.

Mar sin féin, faoi am dinnéir, tháinig faoiseamh orm – thuig mé go maith go dtiocfadh leis na torthaí seo a bheith níos measa má mar a bhí, agus bhí léaró dóchais éigin ann anseo is ansiúd.

Is féidir linn a rá gur sheas na Gaeltachtaí móra an fód le tamall anuas – a bhuíoch de dhianobair sna pobail sin, roinnt mhaith de ar bhonn deonach, agus is cosúil gur éirigh le 10 bpobal as an 26 an teanga a neartú iontu féin. Is éacht é sin agus ábhar misnigh.

Bhí titim thubaisteach ann in áiteanna éagsúla áfach. Chaill Cléire 20% dá gcainteoirí laethúla – níl ach 72 ann anois. Sin a bhfuil fágtha de Ghaeltacht stairiúil Iarthar Chorcaí.

Bhí titim mhór ann in Árainn Mhóir i nDún na nGall fosta, áit nach ndearnadh aon staidéar acadúil ar an chanúint riamh.

Bhí titim ollmhór eile i nGaeltachtaí Mhaigh Eo uile. Tháinig laghdú 38% ar líon na gcainteoirí laethúla sa chontae sin idir 2011 agus 2022. Níl ach 727 cainteoir laethúil i nGaeltachtaí an Chontae ar fad – iad spréite amach thar cheithre áit.

Mar dhuine a bhfuil an-dáimh aige le Gaeltacht Mhaigh Eo agus leis na canúintí atá ag daoine iontu, briseann sé seo mo chroí leis an fhírinne a rá. Tá a fhios agam nach bhfuil dlús cainteoirí ann áit ar bith sa chontae chun an teanga a thabhairt slán.

Caithfidh mé a admháil áfach, tá an Ghaeilge níos láidre sna trí cheantar Gaeltachta sin ná áit ar bith san Iar-Ghaeltacht ar ndóigh.

Mar a bheas is mar a bhíodh

Níl a fhios agam go cinnte an mbeidh Gaeltacht ar bith ann i gceann 45 bliain. Is cinnte go mbeidh cainteoirí dúchais ann go fóill, go háirithe i ndeisceart Chonamara, ach is eol dúinn go léir go bhfuil an Ghaeilge faoi an-bhrú mar theanga phobail i ngach áit, agus mar sin de, mar theanga dhúchais.

Tá a fhios agam seo go cinnte áfach: chaill muid go leor den Ghaeltacht le 45 bliain anuas – le linn mo shaoil féin.

Nuair a rugadh mise, fad is eol dom, bhí cainteoirí dúchais Gaeilge ar fáil i ndeich gcontae in Éirinn, ar a laghad. Tá sé sin tite go seacht, le linn mo shaoil féin go díreach.

Tá Gaeilge Aontroma, Thiobraid Árann agus an Chláir imithe sa tréimhse sin. Is ar leathanaigh leabhar nach bhfuil fáil éasca orthu agus ar ghiotaí taifeadáin atá a leithéid ar fáil anois.

Ní féidir liom a shamhlú go mbeidh Gaeltacht ar bith ann in Árainn Mhór, i gCléire ná i gcuid ar bith de Chontae Mhaigh Eo 45 bliain amach anseo. Tá sé deacair sin a scríobh.

Cailliúint mhór a bheadh ann do na pobail sin, dar liomsa. Cailliúint mhór don teanga agus don teangeolaíocht a bheadh ann fosta dá gcaillimis na Gaeltachtaí sin – cé go ndéantar neamhaird de chanúintí Mhaigh Eo cibé ar bith, feictear dom.

Mar sin de, tá sé in am dúinn rud radacach a dhéanamh go práinneach. Déanaim achainí ar chách dul amach ag taifeadadh, ag glacadh nótaí agus ag iarraidh ar chainteoirí dúchais ceistneoirí teangeolaíochta a fhreagairt agus mar sin de.

Tá sí ríthábhachtach go mbeidh a leithéid ar fáil ag scoláirí amach anseo – ach ní dóibh sin amháin ach d’fhoghlaimeoirí agus do mhuintir na bpobal sin iad féin.

Tá géarghá le hábhair d’fhoghlaimeoirí sna canúintí sin atá i mbaol – ábhar ar féidir foghlaim uathu – samhlaigh dá mbeadh ‘Teach Yourself Mayo Irish’ ann, cuir i gcás.

Smaoinigh air mar seo – bhí deis againn a leithéid a chruthú do Ghaeilge an Chláir 70 bliain ó shin ach níor cruthaíodh é agus tá sé rómhall anois.

Samhlaigh cé chomh húsáideach is a bheadh a leithéid d’fhoghlaimeoirí Gaeilge an chontae sa lá atá inniu ann.

Sea, seans nach bhfuil spéis ag mórán daoine i nGaeilge Iorrais, Acla agus Dhúiche Seoighe inniu, taobh istigh de Chontae Mhaigh Eo ná taobh amuigh de – ach seans go dtiocfaidh glúin eile a thuigfidh luach a leithéide agus a thuigfidh nach é an t-airgead bun agus barr gach ruda.

Ní dócha é ar ndóigh, ach tá seans ann. Agus mé á scríobh seo, d’éirigh liom bogearraí AI a úsáid chun seantaifead as Ó Méith a fheabhsú go dtí an pointe go sílfeá go raibh an sean-chainteoir ina sheasamh in aice leat – ní shílfeadh seisean choíche go dtiocfadh mo leithéid ina dhiaidh agus go ndéanfainn iarracht Gaeilge a fhoghlaim uaidh agus é i gcré na cille le fada.

Caithfidh muid an oiread Gaeilge agus is féidir a chur i dtaisce i bhfoirm in-fhoghlamtha.

Seans go dtiocfadh glúin níos fearr ná muid féin amach anseo. Bíodh an rogha acu an teanga a chloisteáil, a léamh agus a fhoghlaim mar a bhíodh sí ag muintir na ndúichí seo acu.

Anois nó go brách, nó caillfidh muid an deis deiridh i gcuid mhaith den Ghaeltacht.