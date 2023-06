Cén fhoireann a bhainfidh Corn Bhreandáin Uí Mháirtín i mbliana?

Cuirfear tús le Craobh Sinsir TG4 i bPeil na mBan an deireadh seachtaine seo agus cé go bhfuil an oiread sin CLG ag dul ar aghaidh faoi láthair, seo comórtas atá an-ghar do mo chroí.

Dhá fhoireann déag ina iomlán a bheas ag glacadh páirt ann, le trí fhoireann ag imirt in aghaidh a chéile i gceithre ghrúpa. Rachaidh an dá fhoireann is fearr ar bharr gach grúpa ar aghaidh chuig na babhtaí ceathrú ceannais, leis an fhoireann ar íochtar gach grúpa ag imirt in aghaidh a chéile chun dícháiliú ó ghrád na sinsear a sheachaint.

Is iad Maigh Eo, Ard Mhacha agus Laois atá i ngrúpa 1, Dún na nGall, an Mhí agus Port Láirge i ngrúpa 2, Baile Átha Cliath, Ciarraí agus an Cabhán i ngrúpa 3 le Corcaigh, Gaillimh agus Tiobraid Árann i ngrúpa 4.

Ag an phointe seo, is féidir tuar maith a dhéanamh ar na foirne a bheas ag iomaíocht díreach do na babhtaí ceathrú ceannais – Maigh Eo, Ard Mhacha, Baile Átha Cliath, Ciarraí, Corcaigh agus Gaillimh. Ach is é grúpa 2 agus na foirne ann – Dún na nGall, an Mhí agus Port Láirge – agus cé a thiocfas amach as seo a bheas thar a bheith spéisiúil. Bhuail Dún na nGall bob ar go leor daoine le bua dochreidte in aghaidh Ard Mhacha i gCluiche Ceannais Uladh, rud a chaithfidh mé féin a admháil nach bhfaca mé ag teacht.

Tháinig iar-imreoirí an chontae Niamh Hegarty agus Tanya Kennedy ar ais ar an phainéal agus d’imir siad in aghaidh Ard Mhacha. Choinnigh Kennedy Aimee Mackin go pointe ón imirt. Fuair Mackin 3-3 in aghaidh Laoise i gcluiche ceannais na sraithe i roinn a 2 i mí Aibreáin agus tuigeann tú cé chomh maith is a bhí an jab a rinne Tanya uirthi.

Is fiú a rá go raibh ar Aimee an pháirc a fhágáil fosta le gortú agus ceathrú uair le dul ach anois níl Dún na nGall chomh dona is a bhí muid uilig ag ceapadh. An mbeidh siad maith go leor chun críochnú sa chéad dá áit? Neosfaidh an aimsir.

Maidir le hArd Mhacha, cén tionchar a bheas ag an chailliúint sin orthu siúd agus Laois as baile Dé Sathairn acu?

Tá sé deacair a mheas cá seasann an Mhí. D’éirigh leo Craobh Sinsir na hÉireann a bhaint dhá bhliain as a chéile ach ní raibh sraith mhaith acu. Chaill siad seacht gcluiche as naoi gcinn agus chaill siad Cluiche Ceannais Laighean in aghaidh Átha Cliath 2-9 le 0-9. D’éirigh Davy Nelson agus an fhoireann bainistíochta uilig as, le hiar-imreoir an chontae Jenny Rispin leo anois mar bhainisteoir eatramhach.

Ní raibh Davy leo ach ar feadh ocht mí agus bhí go leor imreoirí in easnamh aige ar nós Emma Troy agus Aoibheann Leahy a bhí imithe ag taisteal, chomh maith le Vikki Wall agus Orlagh Lally a bhí san Astráil ag imirt AFLW go leor don séasúr. Bhí Emma Duggan gortaithe ar feadh píosa fosta.

Ar aon nós, tá Jenny Rispin i gceannas agus tá an seans ann go mbeidh iar-bhaill den bhainistíocht ó anuraidh, Eugene Eivers agus Paul Garrigan, ag cuidiú léi. D’fhág siad mná na Mí anuraidh chun dul ag obair le Colm O’Rourke, bainisteoir na bhfear sa Mhí, ach thóg siad seisiún traenála an tseachtain seo caite.

Is in aghaidh Phort Láirge a bheas an Mhí ina gcéad chluiche beo ar TG4 ar an 25 Meitheamh agus beidh le feiceáil cén sórt freagra a fheicfidh muid uathu. Tá peileadóirí den scoth acu agus bheifeá ag súil go mbeidh siad uilig ag teacht le chéile ag iarraidh Craobh na hÉireann a bhaint den tríú bliain as a chéile.

Ach tá Port Láirge go maith agus is féidir leo aon fhoireann a bhualadh ach má imríonn an Mhí agus Dún na nGall ar a gcumas is fearr, ba chóir go mbeadh siad ar bharr ghrúpa 2 – ach tá go leor peile le himirt idir seo agus sin.

Go pearsanta, mhothaigh mé go mbeadh an-seans ag Ciarraí i mbliana Corn Bhreandán Uí Mhairtín a ardú ach léirigh Corcaigh nach bhfuil rudaí iomlán foirfe sa Ríocht le bua 5-14 le 2-17 i gCluiche Ceannais na Mumhan. Chaill Ciarraí dhá chic éirice sa chluiche sin ach is léir nach bhfuil Corcaigh imithe aon áit.

Beidh le feiceáil cén sórt seans a bheas ag Gaillimh agus Maigh Eo.

Bhí Gaillimh díomách i gcluiche ceannais na sraithe in aghaidh Chiarraí agus bhuaigh Maigh Eo Craobh Chonnacht de chéad uair ó 2016 ina n-aghaidh. Tá go leor imreoirí imithe ó Mhaigh Eo ag imirt peil Astrálach agus tá sé deacair iad a fheiceáil ag buachaint corn eile i mbliana.

Tá dúshlán mór ag Gaillimh san oíche Dé Sathairn nuair a bheas siad in aghaidh Chorcaí agus seo cluiche ríthábhachtach do na Gaillmhigh ó thaobh muiníne de agus chun a chur in iúl cá bhfuil a séasúr ag dul.

Mar sin, tá Áth Cliath ag obair go ciúin dícheallach le himreoirí úra ar nós Kate Sullivan a d’aimsigh dhá chúl i gCluiche Ceannais Laighean agus Jodi Egan ag cur a marc ar an fhoireann. Tá neart taithí acu fosta ar nós Lauren Magee, Carla Rowe agus Leah Caffrey a bhfuil craobhacha na hÉireann buaite acu agus Hannah Tyrrell atá ag imirt go maith sa líne lántosach.

Is iad Áth Cliath, Ciarraí, Corcaigh agus an Mhí atá i measc rogha na n-údar domsa chun Craobh na hÉireann a bhaint. Ach is féidir le haon rud tarlú! Sin an rud is fearr faoi chúrsaí spóirt.