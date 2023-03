Cén fáth ar scríobh mé ceithre leabhar? B’fhearr liom iad a cheannach ach ní raibh a leithéid ar fáil i siopa ar bith

Cén fáth a scríobhfá leabhar agus conas sin a dhéanamh?

Scríobh mise ceithre leabhar le linn mo shaoilse. Ar an gcúis chéanna a chruthaigh mé iad ar fad – ní raibh siad ar fáil cheana.

B’fhearr liom go mór dá dtiocfadh liom a dhul isteach i siopa agus iad a cheannach ach ní thiocfadh liom, ní raibh a leithéid ann.

Mar sin de, chun go bhfoghlaimeoinn an rud a bhí uaim, bhí orm féin an taighde agus an scríobh a dhéanamh mé féin. Ní raibh rogha ar bith ann agus leis an fhírinne a rá, ní raibh cinneadh ann.

Conas?

De réir a chéile, thiontaigh smaointe ina nótaí, thiontaigh nótaí ina saothair, thiontaigh saothair ina leabhair. Próiseas nádúrtha, orgánach a bhí ann go pointe cé go mbíonn dúthracht i gceist.

Ach glacann sé an-chuid ama agus fócas. Tá tiomantas agus dúthracht i gceist in éineacht le dúil as cuimse san ábhar, andúil seans.

Is é an rud a bhíonn i gceist ná ord a chur ar do mhachnamh agus ar do chuid smaointe – agus sin an ‘scríobh’. Leabhair neamhfhicsin amháin a chuir mise le chéile, níl a fhios agam cén dóigh gur féidir le duine scéal a chumadh as an nua, más é sin an rud a dhéanann siad i ndáiríre.

Ach má bhíonn dúshaothar i gceist, bíonn aoibhneas ann chomh maith. Bíonn duine ag eagrú a n-aigne féin agus iad ag scríobh; pribhléid atá ann.

Bíonn ort foghlaim, léamh agus éisteacht freisin. Is mór an gar gur éirigh liom am a aimsiú chun sin a dhéanamh. Rinne mé cinntí agus íobairtí chun sin an t-am sin a fháil ach ghoid mé go leor den am sin ó mo chairde is ó mo theaghlach freisin, ní féidir é sin a shéanadh.

Ní bheadh sé de shotal agam comhairle a thabhairt mar ‘scríbhneoir’ ach is féidir liom leideanna a thabhairt don té atá ag iarraidh scríobh. Sa chéad dul síos, scríobh leat – tosaigh anois, inniu.

Ná scríobh agus tú réidh chun scríobh, scríobh i gcónaí, scríobh síos gach rud, gach smaoineamh agus gach giota de smaoineamh, ná cuir smaoineamh ar bith amú. Ní scríobhann duine síos smaointe críochnaithe áfach, ní féidir sin, níl ann ach tús an phróisis.

Scríobh chomh sciobtha agus is féidir, ná smaoinigh – lig do do mhéaraí scríobh. Déan do mhachnamh am éigin eile, agus tú ag siúl taobh amuigh, ag ní na soitheach nó san obair féin fiú – chuirinn r-phoist nó nótaí gutha chugam féin ar eagla go ndéanfainn dearmad ar phointe suntasach. Ansin, cuir san ord ceart iad, ina dhiaidh sin, bain amach gach rud nach bhfuil riachtanach (ach ná scrios iad, cuir i dtaisce iad, óir sin eithne do chéad saothair eile), agus ansin cuir eagar ar a bhfuil fágtha.

Sa chaoi sin, gheofá leabhar scríofa ar do ríomhaire lá éigin, leabhar a shílfeá gur scríobh duine éigin eile – óir ba é an próiseas a chruthaigh é, obair a rinneadh de réir a chéile. Ní féidir le haigne ar bith saothar mór a choincheapadh in aon am amháin.

Ar an leabhar is mó a scríobh mé tá Cnuasach Focal as Oirialla. Ghlac sé 12 bhliain orm sin a dhéanamh.

Caith mé go leor de m’am saor chomh maith le tuairim is sé mhí ag obair go lánaimseartha air. Ar an ábhar gur ‘foclóir’ é, saothar an-teicniúil a bhí ann, níorbh fhéidir é a scríobh go sciobtha.

Arbh fhiú é? Bhuel, ar bhealach níorbh fhiú, óir ní dóigh liom gur cheannaigh mórán daoine é agus is cinnte nár tugadh aird ar bith air, ní heol dom aon léirmheas a bheith scríofa air, seans gur maith an rud é sin!

Ach mar a dúirt, scríobh mé dom féin é. Bhí mé ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim, Gaeilge mo mhuintire féin. Bhí sé riachtanach an leabhar seo a chur le chéile mar chuid den phróiseas sin. Sa deireadh, bhí an leabhar a raibh mé ag iarraidh a cheannach agam.

Ba é an dara leabhar is mó a scríobh mé ná Síolta, leabhar an-difriúil a bhí ann óir b’iriseoireacht é. Is féidir liom a mhaíomh go raibh tionchar i bhfad níos mó aige – scríobhadh léirmheasanna air agus is minic a labhraíonn daoine liom faoi.

Cinnte, dream beag go leor a chuir spéis ann ach thuig mé go mbeadh sé mar sin, ní raibh aon díomá i gceist.

Scríobh mé Síolta le linn na paindéime go bunúsach, ach thosaigh mé ag breacadh síos na mbunscéalta i bhfad roimhe sin.

Bhí sé i gceist agam go ndéanfainn go leor taistil agus mé ag dul dó, ach sa deireadh, rinneadh an chuid is mó de na hagallaimh ar líne.

Ar bhealach, mhothaigh mé go raibh orm Síolta a scríobh de bhrí nach raibh spéis ag mórán daoine eile sna scéalta a bhí á n-insint ann.

Tá muid iontach trom orainn féin mar Ghaeilgeoirí óir ceapann muid nach bhfuil aon dul chun cinn a dhéanamh ag an Ghaeilge.

Ach ní fíor é sin i dtólamh, feictear dom – tá áiteanna ann ina bhfuil bláthú ar an Ghaeilge agus bhí fonn orm na samplaí sin a léiriú ar an ábhar gur chreid mé go raibh rudaí le foghlaim astu.

Glacaimis ‘Pobal Feirste’ in Iarthar Bhéal Feirste, comharsanacht bheag de 22 teach a chuir tús le ‘réabhlóid na Gaeilge’.

Pobal beag é seo a thiomáin go leor d’fhás na Gaeilge i mBéal Feirste le leathchéad bliain anuas.

Shíl mé go raibh scéal an phobail seo, agus na ndaoine a bhunaigh é, ar an scéal a ba shuntasaí i saol na Gaeilge le céad bliain anuas – cén fáth mar sin nach raibh eolas ag mórán daoine air – nó cén fáth a ndéantar neamhaird air go fiú?

Ní raibh scéal Phobal Feirste, ná Ard Barra i gCorcaigh, ná cuid mhaith dreamanna eile scríofa, mar sin de, shocraigh mé sin a réiteach.

Bhí mise tiomanta chun an scéal sin a insint, bunaithe ar thaighde agus ar fhíricí, ionas go dtiocfadh le Gaeil amharc ar chás na teanga le súil eile.

Tá an toradh taobh thiar díom ar an tseilf, agus tá mé féin sásta leis óir rinne mé mo dhícheall. Más féidir le daoine eile é a fheabhsú nó a bhréagadh, tá mo sháith ráite agam féin.