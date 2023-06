Ceithre chluiche den scoth os ár gcomhair

Is iad Corcaigh, le leithéidí Kevin O’Donovan ag teacht ón bhinse, an fhoireann is mó atá feabhsaithe

Bhí mé féin agus Aaron Kernan ag magadh lena chéile ag deireadh an chluiche idir Dún na nGall agus Tír Eoghain ar GAAGO faoi cén seans a bheadh ann go mbeadh Ard Mhacha agus Muineachán pioctha amach sa tarraingt chun imirt in aghaidh a chéile i gcluiche ceathrú ceannais na hÉireann.

Sin a tharla agus nach iontach an tarraingt atá againn anois. Baile Átha Cliath le Maigh Eo, Ciarraí in aghaidh Thír Eoghain agus Doire le Corcaigh.

Tá mé ag déanamh go bhfuil gach foireann muiníneach gur féidir leo an lámh in uachtar a fháil ar an fhreasúra agus áit a bhaint amach i mbabhta leathcheannais.

Go dtí seo, tá gach foireann tar éis streachailt le leanúnachas ina gcuid taispeántas. Ní féidir a bheith ró-chinnte faoi cé chomh maith is atá gach foireann ach beidh tar éis an deireadh seachtaine.

Caithfidh gach foireann a bheith iomlán dírithe ar 75 bomaite nó mar sin chun an bua a fháil. Roimhe seo, ba iad Gaillimh a sheas amach domsa ó thaobh leanúnachais de ach níor chríochnaigh siad an jab in aghaidh Ard Mhacha i mbabhta a trí de na grúpaí.

Chaill siad sin agus chuir gortuithe isteach orthu agus fuair Maigh Eo an lámh in uachtar orthu sa réamhbhabhta de na cluichí ceathrú ceannais.

Bomaite amháin, tá tú cinnte go bhfuil a fhios agat cé hiad na foirne a bheas ag seasamh ag deireadh an tséasúir agus an chéad bhomaite eile, níl cliú agat. Las an chraobh peile suas i mbabhta a trí agus sílim go bhfuil cluichí den scoth os ár gcomhair anois.

Ní dhéanfaidh muid dearmad go deo ar na sárchoimhlintí a bhí idir Áth Cliath agus Maigh Eo fríd na blianta ach is foirne iomlán difriúil atá ann anois. Tá sé de chumas ag Áth Cliath an cluiche seo a bhaint ach ní fheileann cluiche mall do na Dubs agus tá siad thar a bheith contúirteach nuair atá siad ar an ionsaí le luas.

Ní raibh siad chomh míthrócaireach agus is féidir leo a bheith in aghaidh Shligigh sa chéad leath i mbabhta a trí agus caithfidh siad na seansanna cúil sin a thógáil in aghaidh Mhaigh Eo.

Rud thar a bheith dearfach ná nach raibh siad ag brath go hiomlán ar Con O’Callaghan, le Colm Basquel

agus Seán Bugler ag imirt go maith. Ba chóir go mbeadh Cormac Costello agus Jack McCaffrey ar ais ó ghortuithe agus neartaíonn siad an fhoireann go mór.

Tá sé deacair a mheas cá bhfuil Maigh Eo. Ní raibh le déanamh acu ach Corcaigh a bhualadh chun an chéad áit sa ghrúpa a fháil agus theip orthu sin a dhéanamh. Arís, ní féidir locht ar bith a fháil ar a gcarachtar agus mhothaigh mé go raibh Paddy Durcan agus Diarmuid O’Connor iontach in aghaidh na Gaillimhe.

Chonaic muid go mbíonn deacrachtaí acu dul i ngleic le cosaint dhian agus ligeann a gcuid scórála síos iad go minic. Ní bheidh siad mar rogha na n-údar chun buachaint anseo ach tá siad cosúil le Muineachán, nuair nach dtugann aon duine seans dóibh, is mór an spreagadh é sin.

Bhí an chuma ar an scéal go raibh Tír Eoghain ag feabhsú i gcoinne Dhún na nGall. Níl siad tar éis a bheith go maith i mbliana ach bhí siad i bhfad níos fearr Dé Sathairn. Tá lár na páirce ar dóigh acu le Conn Kilpatrick agus Brian Kennedy leis an líne lánchúil go háirithe go maith – Michael McKernan, Ronan McNamee agus Pádraig Hampsey.

Tháinig Darren McCurry ar ais san fhoireann agus rinne sé difear, leis na deartháireacha Canavan – Darragh agus Ruairí – go hiontach. Léirigh Mattie Donnelly arís a chinnireacht ar an pháirc.

Bhuail siad Ciarraí sa tsraith chun a séasúr a chasadh thart agus ní bheidh aon drogall orthu imirt in aghaidh na Ríochta.

Do Chiarraí, níor chas siad ach le foireann amháin ó roinn a haon agus sin Maigh Eo ó dheireadh na sraithe. Chaill siad an cluiche sin ach tá an chuma orthu go bhfuil an fuinneamh agus comhimirt ar ais leo.

Cé go raibh siad cliniciúil os comhair na gcúl in aghaidh Lú i mbabhta a trí, níl an scrúdú céanna faighte acu agus atá faighte ag Tír Eoghain.

Níl seaimpíní na hÉireann tar éis dul i bhfeidhm ar mhórán go fóill agus cé go mbeidh Ciarraí mar rogha na n-údar, ach ar éigean, ní bheidh aon iontas orm dá mbeadh an lá le Tír Eoghain.

Sílim go bhfuil Corcaigh ar an fhoireann is fearr atá tar éis feabhsú i mbliana. Tá Maigh Eo agus Ros Comáin – dhá fhoireann as Roinn 1 – buailte acu as a chéile den chéad uair ó 2009. Tá doimhneacht sa phainéal acu chomh maith le Conor Corbett, Chris Óg Jones agus Kevin O’Donovan ag aimsiú 1-3 ón bhinse, le O’Donovan ag fáil an scóir chinniúnaigh chun an bua a thochailt amach.

Casadh Doire agus Corcaigh ar a chéile sa tsraith, Roinn 2, agus chríochnaigh siad ar comhscór 1-14 an taobh. Beidh coimhlint mhór i lár na páirce idir Conor Glass, Brendán Rodgers agus Colm O’Callaghan is Ian Maguire.

Gan dabht, is é Shane McGuigan atá ag seasamh amach dóibh le 0-21 (12 chic shaora agus marc amháin) agus is aoibhinn leis an líne leathchúil dul ar an ionsaí le leithéidí Padraig McGrogan, Conor Doherty agus Gareth

McKinless lárnach le cúil a shocrú agus a scóráil.

Beidh ar Chorcaigh a bheith an-fhoighneach ach tá móiminteam le Corcaigh - an mbeidh sé ina bhuntáiste ag an deireadh seachtaine? Deacair a rá.

Mar fhocail scoir, is iad an líne leathchúil an líne is tábhachtaí anois ó thaobh na scóranna de faoi láthair.

Bhí Conor McCarthy agus Karl O’Connell maorga do Mhuineachán, le McCarthy ag aimsiú an phointe bhuacaigh agus O’Connell ag léim ar an liathróid chun an cic saor a fháil a shocraigh an scór sin.

Imní mhór ná cé chomh héasca is a bhí sé ar Chill Dara dul fríd an lár agus bhí deis acu cúil a aimsiú. Níor thapaigh siad an deis sin ach déanfaidh Ard Mhacha é.

Leanúnachas agus móiminteam! Beidh le feiceáil cé hiad na foirne a bheas in ann dhul leo.