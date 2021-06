Céim mhór suas do Loch Garman agus Áth Cliath

Brú – níl an brú céanna ar Davy Fitzgerald, Brian Lohan agus Mattie Kenny tar éis na mbuanna maithe a bhí acu in aghaidh Laoise, Phort Láirge agus Aontroma ag an deireadh seachtaine.

Sular imríodh na cluichí sin, bhí go leor ceisteanna á gcur maidir le easpa fuinnimh, easaontas sa champa, cé chomh hocrach is atá siad i mbliana.

Ceapadh go mbeadh an-seans ag Aontroim in aghaidh Átha Cliath, ach a mhalairt a bhí i gceist. Slad a bhí ann, le hÁth Cliath ag léiriú gur bagairt atá iontu le bua 3-31 le 0-22.

Bhí na buanna sin tábhachtach dóibh mar is céim ollmhór suas a bheas i gceist do Loch Garman agus Áth Cliath an Satharn seo.

Is iad Gaillimh atá ag fanacht ar Áth Cliath i mbabhta leathcheannais Laighean, le Cill Chainnigh sa bhabhta leathcheannais eile i gcoinne Loch Garman.

Bhí cuma an-mhaith ar Ghaillimh sa tsraith. Cé gur chaill siad in aghaidh Thiobraid Árann, bhí buanna acu in éadán na hIarmhí, Luimnigh, Phort Láirge agus Chorcaí.

Rud a sheas amach ná cé go raibh siad seacht gcúilín taobh thiar de Phort Láirge agus Corcaigh, tháinig siad ar ais chun iad a bhaint.

Bhí Cathal Mannion iontach, go háirithe nuair a bhí sé sa líne leatosach, le Conor Whelan, Brian Concannan agus ar ndóigh Joe Canning thar barr. Tógfaidh Áth Cliath muinín as an dóigh ar imir siad in aghaidh Aontroma ach is deacair Gaillimh a fheiceáil buailte anseo.

Ina dhiaidh sin, Cill Chainnigh agus Loch Garman agus cad faoin chluiche a bheas againn anseo? Bhuail na Cait Loch Garman sa tsraith níos luaithe i mbliana ach bhí cluiche den scoth ann nuair a d’imir siad i gCluiche Ceannais Laighean dhá bhliain ó shin.

Bhuaigh Loch Garman 1-23 le 0-23. Is iad Cill Chainnigh seaimpíní Laighean agus rogha na n-údar an uair seo.

Cinnte, is é TJ Reid an fear mór le rá leo a fuair 1-18 nuair a d’imir siad in aghaidh Loch Garman sa tsraith ach tá cúpla imreoir eile tar éis teacht chun cinn ar nós Eoin Cody, John Donnelly, Billy Ryan, Adrian Mullen.

Tá go leor fós ag brath ar TJ ach bhuaigh siad cúpla cluiche sa tsraith gan é.

Cén taispeántas a fheicfidh muid ó Loch Garman? Sa tsraith, níor imir siad go maith ar chúis éigin agus seo scrúdú mór dóibh agus feicfidh muid cén t-ocras atá orthu.

Tá mé ag súil go mór leis an chluiche idir Luimneach agus Corcaigh i nDurlas Éile agus beidh cúil ag teastáil ó Chorcaigh chun seans a thabhairt dóibh seaimpíní na Mumhan agus na hÉireann a bhualadh.

D’aimsigh Corcaigh 18 gcúl sa tsraith agus cé gur chuir siad dhá cheann in eangach Luimnigh, tá obair le déanamh acu ar na pocanna amach agus údar imní dóibh an dóigh ar lig siad foirne ar ais sna cluichí sraithe.

Ar aghaidh linn.