Céim ar Chéim... aintiún seolta in ómós do mhná na hÉireann i gCorn an Domhain

Nuair a rachaidh mná na hÉireann chun páirce in Melbourne ar an 20 Iúil in aghaidh na hAstráile ar an chéad lá de Chorn an Domhain 2023, tá gach seans go mbeidh an Ghaeilge le cloisteáil ar theilifíseáin fud fad na cruinne.

Mar tá amhrán dátheangach cumtha ag an scríbhneoir aitheanta Ré Ó Laighléis le tacaíocht a léiriú don fhoireann.

Céim ar Chéim an t-ainm atá ar an amhrán, agus tá súil aige go mbeidh sé mar aintiún don náisiún ar fad.

Rinne sé é leis an amhránaí Anna Mullarkey agus an léiritheoir ceoil Daithí Ó Drónaí tar éis do Ré a bheith faoi gheasa ag na mná ar éirigh leo cáiliú do Chorn an Domhain den chéad uair riamh.

Chomh maith leis an Astráil, beidh siad ag tabhairt aghaidh ar Cheanada agus an Nigéir. Rachaidh an dá fhoireann is fearr ó gach grúpa chuig an 16 deireanach.

Ag caint leis ar an chlár Bladhaire ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, dúirt Ré gur “oscailt súl” a bhí i bpeil na mban dó.

“Tá mé á leanúint sé nó seacht de bhlianta, agus tá mé an-tógtha leis an fhoireann seo faoi láthair maidir leis an leibhéal scile atá acu – tá siad fíor-maith.

“An mheanma atá san fhoireann féin, an bráithreachas atá ann is rud le háireamh é, níl aon cur i gcéill ar siúl.

“Faraor géar caithfidh mé tromaíocht éigin ar dhéanamh ar na fir a bhíonn á gcaitheamh féin ar an dtalamh nuair a shéideann gaoth leo. Ach na mná seo, rachaidís tríd balla cloiche seachas dul timpeall air.”

Agus chuaigh an cúl a chuir Éire chuig na cluichí ceannais i bhfeidhm air: “Ghríosaigh na mná mé mar bhí mé ag faire ar an fheachtas a bhí acu agus nuair a bhí an bua de dhíth orthu in aghaidh na hAlban d’éirigh leo. I dtaca le cúl Amber Barrett, cúl níos slachtmhaire ní fheicfeá áit ar bith.”

Dúirt Ré nár scríobh sé ach aon amhrán amháin roimhe seo, in ómós don cheoltóir Luke Kelly nuair a fuair sé bás in 1984.

“Ní scríbhneoir amhrán mé – is beag taithí a bhí agam i ndáiríre, ach ar chúis éigin, mhúscail a raibh á dhéanamh ag na mná seo mé.

“Ní raibh sé ach seachtain i ndiaidh dóibh an áit a bhaint amach gur shuigh mé lá agus gur thosaigh mé isteach ar é a scríobh.”

Rinne a theach foilseacháin, Móinín, roinnt taighde ar amhráin, agus rinne sé iarracht an méid a d’fhoghlaim sé a chur isteach san amhrán.

“Mar thoradh ar an taighde sin, mhol siad domsa cuid de na freagraí a tháinig isteach chugainn a shníomh isteach san amhrán. Agus mhol 80 faoin gcéad díobh siúd a ghlac páirt sa taighde go mba dheas é Gaeilge a bheith ann san amhrán.

“Aintiún atá ann i ndáiríre agus ní hionann aintiún de ghnáth agus amhrán sa mhéid is go bhfuil tréithe ar leith ag baint leis an aintiún.

“Bíonn curfá ann in aintiún de ghnáth, bíonn tempo ar leith aige, bíonn sé fuinniúil.

“Tá daoine an-tógtha go bhfuil sé dátheangach. Nuair a bhí sé réitithe agus ag iarraidh é a thaifeadadh, chuaigh muid go Foras na Gaeilge agus thacaigh siad thar cinn leis an iarracht.

“Beireann sé greim ar an éisteoir agus níl a fhios ag duine an i mBéarla nó Gaeilge atá siad ag éisteacht mar má tá Gaeilge ann, tá sé coinnithe simplí d’aon ghnó, tá téarmaí ann atá ar bharr a dteanga ag chuile dhuine sa tír – ‘mná na hÉireann’ mar shampla, tá sin ar eolas ag gach duine.

“Bhí muid ag iarraidh gach rud a dhéanamh a mheallfadh daoine le héisteacht le haintiún a raibh Gaeilge ann.

“Ba dheas ar fad é dá mbeadh sé le cloisteáil sa staid sin i Sydney oíche an fichiú lá agus i ngach áit ar fud na hÉireann – tá gach stáisiún agus gach dream ar fud na tíre curtha ar an eolas faoi agus le cúnamh Dé beidh sé i mbéal an phobail.”

Agus tá sé dóchasach go n-éireoidh le mná na hÉireann san Astráil: “Ach níl aon fhaitíos orthu agus má éiríonn leo teacht as an ngrúpa seo, cá bhfios cad a tharlóidh?”