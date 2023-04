Ceadúnas 30 lá ag Raidió Rí-Rá chun craoladh beo ar fud na tíre

Tá sé tar éis a bheith ina rírá ar na haerthonnta ó thús na seachtaine agus an stáisiún popcheoil Gaeilge Raidió Rí-Rá ag craoladh ar an ardmhinicíocht ar fud na tíre.

Agus dar leis an mbainisteoir nua-cheaptha ar an stáisiún, Emma Ní Chearúil, is é an sprioc ná go mbeadh an stáisiún a chraolann popcheol 24 uair in aghaidh an lae ar fáil go buan thuaidh agus theas amach anseo.

“Tá ceadúnas 30 lá againn ó Údarás Craolacháin na hÉireann agus táimid ag craoladh ar FM trí lá an tseachtain seo agus beimid ag craoladh 24/7 le linn Sheachtain na Gaeilge an bhliain seo chugainn agus gach deireadh seachtaine idir sin agus an samhradh chomh maith,” a dúirt Emma le Seachtain.

Le linn an bhabhta seo, bhí cláir phopcheol agus plé le haoiláithreoirí amhail Louise Cantillon (TG4), Aindriú de Paor (RTÉ 2fm), Hugh Carr (joe.ie) agus Aisling Ní Dhonnabháin (Cúla4).

Bhí seisiúin speisialta cheoil á gcur i láthair ag Emma agus Seán Ó Dubhchon, ar ar bronnadh Gradam Cumarsáide an Oireachtais sa chatagóir Pearsa Raidió na Bliana le déanaí. Ar an gclár sin, chuir siad fáilte roimh cheoltóirí amhail Matt Ó, Bandia, Pauric O’Meara agus Oisín Mac Giolla Bhríde a gcuid ceoil a chasadh ar an aer.

Dúirt Emma le Seachtain gurb é an sprioc fhadtréimhseach atá ag Raidió Rí-Rá ceadúnas buan a fháil. “Is cuid é seo den bhfeachtas sin,” a dúirt sí.

Cé gur ar tharchuradóirí i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Luimneach agus Corcaigh atá Raidió Rí-Rá ag craoladh an tseachtain seo, dúirt Emma go raibh an stáisiún ag beartú iarratas a dhéanamh chun ceadúnas digiteach a fháil le craoladh ó thuaidh. “Murar féidir leat é a fháil ar FM an tseachtain seo, tá sé ar fáil i rith an ama ar líne agus tá aip againn ar féidir é a íoslódáil agus seinnteoir air.”

Cé gurb í Emma amháin atá fostaithe ag an stáisiún, bíonn go leor craoltóirí deonacha ag obair ó dhubh go dubh chun cláir a chur ar fáil. Bíonn an stáisiún beo óna naoi ar maidin go dtína naoi istoíche.

“Cuirimid fáilte i gcónaí roimh dhaoine teacht ag obair linn,” a dúirt Emma. “Bíonn deiseanna ann bheith ag cur cláracha ar an aer agus ag déanamh podchraoltaí nó ag obair ar na meáin shóisialta.

“Cuirimid traenáil ar fáil chun cabhrú le daoine na scileanna cuí a fhoghlaim agus taithí a fháil.”

Ní ar an raidió amháin atá deiseanna á dtairiscint don aos óg Gaelach an tseachtain seo nó tá sé fógartha ag TG4 go bhfuil babhta coimisiúnaithe oscailte do chláir don chainéal nua óige, Cúla4.

Cuireadh an méid sin in iúl ag lá léiritheoirí a d’eagraigh an stáisiún ar an Luan.

Tá iarratais á lorg ar ollsoláthar ceithre bliana d’ábhar siamsaíochta do pháistí idir ocht agus 12 bhliain d’aois ina mbeidh páistí nó tallann óg láithreoirí a mheallfaidh an lucht féachana ar an scáileán.

Tá iarratais á lorg chomh maith ar ollsoláthar do mhíreanna láithreachais le láithreoir dírithe ar pháistí faoi dhá bhliain déag d’aois don chainéal.

I measc na gclár a bhfuil smaointe á lorg ar a son tá sraith staire a thabharfaidh léargas nua ar stair na hÉireann agus tá smaointe á lorg do sheó cluichí ina mbeidh scoileanna, clubanna nó grúpaí cairde in iomaíocht lena chéile.