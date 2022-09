Cé a deir go bhfuil 2.5 leanbh, madra agus páirtnéir de dhíth ar mhná? Tá rogha againn uilig

Deir Jennifer Aniston go bhfuil tuairim ann go mbíonn mná ‘neamhiomlán’ mura bhfuil siad pósta agus páistí acu

Féiniúlacht, is aisteach an coincheap é.

Fé láthair táim ag léamh an leabhair Americanah le Chimamanda Ngozi Adichie. Is scéal é mar gheall ar chailín ón Nigéir a théann go Meiriceá.

Is machnamh an leabhar ar chine. Freisin téann sí i ngleic le féiniúlacht náisiúnta agus cad a tharlaíonn don fhéiniúlacht san nuair a chónaíonn tú thar lear. An dtreisítear í? An lagaítear í? An athraítear í?

Chuas abhaile an samhradh seo – ní rabhas sa bhaile le dhá bhliain go leith – agus ní raibh aithne ag go leor daoine áitiúla orm toisc ná rabhas timpeall an Daingin le tamall.

Bhí sé ar nós go raibh cuid de m’fhéiniúlacht caillte agam. Agus mé ar laethanta saoire sa bhaile, bhí am agam smaoineamh ar mhórcheisteanna mo shaoil: cad atá uaim amach anseo? An bhfuil leanaí uaim? Páirtnéir?

Cén chuma a bheidh ar mo thodhchaí? Cá háit a bheidh mé lonnaithe? Cá háit a bheidh an saol is fearr agam?

Is dóigh liom go bhfuil féiniúlacht faoi leith a ghlacann mná nach bhfuil leanaí acu. An saghas “party-girl” saor, réchúiseach, giodamach, éadrom. An dtógtar mná gan leanaí go dáiríre? Nílim cinnte.

Bhí an méid seo le rá ag Ngozi Adichie ar an dtopaic chéanna: “A woman at a certain age who is unmarried, our society teaches her to see it as a deep personal failure. And a man, after a certain age isn’t married, we just think he hasn’t come around to making his pick.”

Cuireann mná d’aois áirithe as do dhaoine muna bhfuil leanaí acu. Saghas aimhrialtachta nó eisceachta atá iontu. Tá siad trioblóideach.

Níl a fhios ag daoine conas déileáil leo.

Tá go leor ceiliúrán tar éis cur síos a dhéanamh air seo. Duine acu ná Jennifer Aniston. Scríobh Aniston alt don Huffpost ag tagairt don “perpetuation of this notion that women are somehow incomplete, unsuccessful, or unhappy if they’re not married with children.”

Tá Aniston tar éis imeacht trí bhlianta fada de dhianscrúdú, tuairimíocht agus anailís ar an easpa leanaí ina saol agus a stádas pósta. Cén fáth go gceapann daoine gur féidir leo breithiúnas a dhéanamh ar na cinntí fíorphearsanta seo?

Tá nasc láidir ann idir féiniúlacht ban agus leanaí. Tugann an tsochaí le fios do mhná i shlí chaolchúiseach nach fíorbhean thú muna bhfuil leanaí agat.

Tá sé deacair cinneadh ceart a dhéanamh más bean shingil thú. Bean amach sna tríochaidí agus an aisling san ina ceann aici – fear, bean, 2.5 leanbh, madra, sástacht. Má fhanann tú chun bualadh le páirtnéir, fén am a tharlaíonn sé sin d’fhéadfadh sé a bheith ró-dhéanach.

Má thógann tú an rogha san d’fhéadfá a bheith fágtha gan aon rud. Cad é an freagra? An dtéann tú sa tseans nó an gcuimhníonn tú ar na roghanna eile?

Tá níos mó ban ná riamh ag reo a gcuid uibheacha. Cuireann sé sin níos mó féidearthachtaí ar fáil don daonra baineann.

Tá ualach mór de mhná na linne seo ag dul síos bóthar IUI agus IVF chun leanaí a bheith acu ina n-aonar. Is féidir liom an eagna agus an chiall a bhaineann leis a thuiscint. Tá leanbh uaim, táim tar éis blianta diana a chur isteach ag imeacht ar dhátaí ach níl aon duine oiriúnach aimsithe agam. An bhfuilim chun mo bhrionglóid a chaitheamh ar leataobh?

Is maith liom an neamhspleáchas agus an fhéin-achtáil a bhaineann leis agus an chumhacht a thugann sé. Ní chaithfeadsa fanacht ar éinne chun mo chlann a chruthú.

Ní chaithfeadsa fanacht ar éinne chun mo mhian a fháil. Tá rud éigin sách inspioráideach faoi seo.

Tá an saol fada agus i rith rollchóstóir an tsaoil, glacann mná le réimse féiniúlachtaí éagsúla: bean, Ciarraíoch, Duibhneach, cara, deirfiúr, iníon agus máthair – b’fhéidir. Máthair chríonna?

Na féiniúlachtaí difriúla sin, an bhfuil cuid acu níos tábhachtaí ná a chéile? An bhfuil liosta ann le “máthair” ag barr cairte na féiniúlachta? Ní dóigh liom é.

Ba bhreá liom dá mbeadh liathróid draíochta a hocht agam chun an todhchaí a fheiscint. Cad iad na féiniúlachtaí a ghlacfaidh mé amach anseo?

Tugann sé píoisín compoird dom áfach tuiscint pé féiniúlacht atá uaim, is fúmsa atá sé imeacht ar a tóir san. Níl aon rud dodhéanta. Tá an chumhacht agam.

Pé saol atá uaim, is féidir liom é a chruthú. Tá iliomad roghanna agam. Is blúire eolais é sin atá scanrúil agus spreagúil ag an am céanna.

Tá sé ar nós dul isteach i siopa agus éadaí a thriail ort. Tá stíl éagsúil ag gach duine. Taitneoidh cuid de na héadaí leat níos mó ná cinn eile.

Nílim ach ag iarraidh mo neamhspleáchas mar dhuine ar leith a chur i bhfeidhm i mo shaol agus pé féiniúlachtaí atá uaim a thriail.

Níl uaim ach an tsaoirse chun maireachtaint, gan bac, breithiúnas ná teorainn.