Cé a bheidh ag léim le háthas Dé Domhnaigh?

Tá Gaillimh ag iarraidh deireadh a chur le gorta sa chontae agus corn Sam Mhig Uidhir a bhaint den chéad uair ó 2001. Ba é an bhliain sin a bhí bainisteoir na foirne atá acu anois, Pádraic Joyce, ina rí ag déanamh dochair agus a chuidigh go mór leis an dara comórtas craoibhe a bhaint dá chontae taobh istigh de cheithre bliana.

Cé gur bhuaigh Ciarraí Sam in 2014, is ionann sin agus gorta sa Ríocht agus gan dabht is iad Ciarraí rogha na n-údar.

Chuidigh an bua cúilín go mór leo in aghaidh Átha Cliath sa bhabhta leathcheannais mar nach raibh siad in ann Áth Cliath a bhualadh sa chraobh ó 2009. Deirtear gurb é seo tús le ré órga úr do leitheidí Sheáin O’Shea agus David Clifford, ach mar is eol dúinn uilig, ní fhaigheann tú an méid atá tuillte agat i gcónaí.

Caithfidh tú dul siar ar bhóithrín na smaointe chun fáil amach faoin uair dheireanach a chas Gaillimh agus Ciarraí lena chéile i gCluiche Ceannais na hÉireann. B’in 2000 agus thóg sé athimirt chun na foirne a scarúint óna chéile le bua ag Ciarraí 0-17 le 1-10.

Ag féachaint ar chlár an lae sin, tá an oiread sin nascanna le cluiche Dé Domhnaigh. Bhí Pádraic Joyce mar chaptaen ar fhoireann na Gaillimhe le John Divilly ag uimhir a sé agus iad ar an fhoireann bainistíochta anois le chéile.

Chaith Jack O’Connor am le Páidí Ó Sé ar a fhoireann bainistíochta agus bhí sé ar an taobhlíne nuair a bhuaigh Ciarraí Craobh na hÉireann 22 bliain ó shin.

Tá an saol ag déanamh aithris air féin arís mar go mbeidh siad ar an taobhlíne uair amháin eile ag iarraidh an lámh in uachtar a fháil ar a chéile. Seo an séú huair ag Jack O’Connor a bheith mar bhainisteoir ar fhoireann Chiarraí i gCluiche Ceannais na hÉireann.

Ba léir cé chomh tábhachtach is a bhí an bua ag Ciarraí ar Áth Cliath tar éis an bhabhta leathcheannais ach mar a dúirt Jack O’Connor ina dhiaidh, níl aon chorn buaite fós.

Bhí a fhoireann iontach sa chéad leath ach níor aimsigh siad ach 0-6 sa dara leath i gcomparáid le 1-7 ag Áth Cliath.

Choinnigh Áth Cliath David Clifford ciúin ach bhí rith an rása le hÁth Cliath sular thóg Seán O’Shea an cic saor 53m iontach sin. Beidh Gaillimh ag súil go gcoinníonn siad gar do Chiarraí agus na ceisteanna a chur orthu agus na bomaití deireanacha sa chluiche.

Caithfidh Gaillimh ciceanna amach Shane Ryan a bhuachan, rud nach raibh Áth Cliath in ann a dhéanamh agus chruthaigh sé sin an t-ardán do Chiarraí na scóranna a aimsiú.

Ní raibh David Moran ábalta fanacht don chluiche uilig ach bhí sé iontach sa chéad leath agus beidh a choimhlint le Paul Conroy i lár na páirce suimiúil. Chuir an bheirt geansaí a gcontae orthu den chéad uair in 2008.

Smacht sa chosaint, seilbh na liathróide agus na gnáthrudaí simplí a dhéanamh go maith, sin a bhíonn ag teastáil chun aon chluiche a bhaint. Ach, de ghnáth, déanann imreoir rud éigin eisceachtúil chun an bua a thabhairt dá fhoireann.

Am do Damien Comer, Shane Walsh, Seán O’Shea agus David Clifford glacadh leis an ócáid.