Cé a bheidh ag dul síos go Roinn a 2 i mbliana?

Sár-Dhomhnach a bheas againn le coimhlintí ann chun díchailiú a sheachaint i sraith pheile Allianz. Níl ach pointe amháin idir na cúig fhoireann ar íochtar an tábla, le seans ag Cill Dara, Dún na nGall, Tír Eoghain, Áth Cliath agus Muineachán an titim go Roinn a 2 in 2023 a sheachaint.

I Roinn a 1, seasann an cluiche idir Muineachán agus Áth Cliath amach. Is ar íochtar an tábla atá an dá fhoireann agus iad ag casadh lena chéile i gCluain Eois Dé Domhnaigh.

Cinnteoidh bua go mbeidh siad slán i Roinn a 1, leis an fhoireann eile dícháilithe. Is ar an lá dheireanach den tsraith anuraidh a chinntigh Muineachán go mbeadh siad ag fanacht i Roinn a 1 le bua in aghaidh na Gaillimhe.

D’éirigh leo bua spreagúil a thochailt amach in aghaidh Dhún na nGall coicís ó shin ach ní raibh siad in ann cur leis sin as baile i gcoinne Chill Dara. Chaill siad le naoi gcúilín, le deacrachtaí móra acu sa chosaint. Is mór an imní é sin le hÁth Cliath ag teacht go Cluain Eois.

Fuair na Dubs an lámh in uachtar ar Thír Eoghain agus d’amharc siad i bhfad níos údarásaí i bPáirc an Chrócaigh i gcoinne Dhún na nGall Dé Domhnaigh. D’imir James McCarthy a chéad chluiche le píosa agus bhí struchtúr i bhfad níos fearr ar an fhoireann. Imríonn Muineachán i gcónaí níos fearr sa bhaile agus brú orthu.

Seo réiteach iontach don chraobh i gceann cúpla seachtain agus ní bhfaighidh tú scrúdú níos géire ná an ceann seo Dé Domhnaigh.

Is sa bhád chéanna atá Cill Dara, Dún na nGall agus Tír Eoghain, le bua de dhíth chun a dheimhniú go mbeidh siad i Roinn a 1. D’éirigh le Cill Dara ardú céime a bhaint amach anuraidh agus is as baile in aghaidh Mhaigh Eo a bheidh siad an uair seo.

Beidh le feiceáil cén fhoireann a chuirfeas James Horan chun páirce. Má bhuann Maigh Eo, seans maith go mbeidh siad i gCluiche Ceannais na Sraithe, ach an mbeidh Horan ag iarraidh roinnt dá imreoirí a choinneáil slán le cluiche craoibhe in aghaidh na Gaillimhe ag teacht ar an 24 Aibreán? Beidh le feiceáil.

Ní hé seo an áit a bhfuil Dún na nGall ag iarraidh a bheith. Tá a dhá chluiche dheireanacha caillte acu ach caithfidh siad buachaint in aghaidh Ard Mhacha chun a chinntiú go mbeidh siad slán.

Ar an lámh eile, má éiríonn le hArd Mhacha an lámh in uachtar a fháil agus má theipeann ar Mhaigh Eo, beidh Ard Mhacha i gCluiche Ceannais na Sraithe.

Buailfidh Ard Mhacha agus Dún na nGall lena chéile ar an 24 Aibreán i gCluiche Ceathrú Ceannais Uladh. An mbeidh ceachtar acu ag iarraidh a lámh iomlán a thaispeáint anseo?

Tá droch-chuimhneacháin ag Tír Eoghain ar dhul síos go Ciarraí agus an slad a deineadh orthu sa tsraith anuraidh. Ach as sin, d’fhoghlaim siad go leor agus críochnaigh siad an bhliain mar sheaimpíní Uile-Éireann.

Le háit faighte ag Ciarraí cheana féin sa chluiche ceannais, seans maith go dtabharfaidh Jack O’Connor seans d’imreoirí eile.

Domhnach den scoth ag teacht mar sin le go leor chun tarlú! Bainigí sult as!