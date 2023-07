Cé a bheas in aghaidh a chéile ar an 23 Iúil?

Conor Whelan is in great form

San oíche Dé Sathairn, beidh Luimneach agus Gaillimh in aghaidh a chéile, athimirt ar chluiche ceannais na hÉireann ó anuraidh agus mar a tharlaíonn, tá na babhtaí leathcheannais céanna againn i mbliana agus a bhí in 2022. Is iad Cill Chainnigh agus an Clár a bheas in aghaidh a chéile ar an Domhnach.

Anuraidh, ba iad Luimneach na buaiteoirí 0-27 le 1-21 ach thóg sé trí chúilín dheireanacha ó bhinse Luimnigh agus David Reidy chun an lá a thabhairt leo.

Deirtear go minic go bhfuil na tréithe ag Gaillimh chun dul i ngleic le Luimneach ó thaobh na fisiciúlachta de agus bhí siad an-mhaith don chuid is mó den chluiche anuraidh. Ach lig a ráta scórála síos go mór iad. Sa chéad 35 nóiméad níor aimsigh siad ach 0-12 as 27 seans i gcomparáid le Luimneach a fuair 0-12 ó 16 sheans.

Scríobh mé cheana anseo faoi Ghaillimh agus go gcaithfidh siad na rudaí beaga a dhéanamh ceart agus iad a chur i bhfeidhm. Ba chóir go mbeadh Craobh Laighean buaite acu, ach fuair Cillian Buckley cúl cinniúnach agus an t-am beagnach caite chun bua le cúilín a thabhairt do na Cait.

Níor thug mórán daoine seans dóibh in aghaidh Thiobraid Árann i gCluiche Ceathrú Ceannais na hÉireann ach bhuaigh siad sin 1-20 le 1-18. Ach ba é an ráta scórála arís a bhí ag cur as go mór dóibh. Chuir siad 18 seans amú agus d’éirigh le cúl báire Thiobraid Árann Rhys Shelly trí chúl a shábháilt.

Is léir go gcaithfidh Gaillimh a bheith níos cliniciúla an chéad lá eile. Rud eile a mbeidh na Gaillmhigh buartha faoi ná go raibh siad ocht gcúilín chun tosaigh ach d’éirigh le Tiobraid Árann teacht ar ais agus cúilín eatarthu le 62 bomaite imithe ar an chlog.

Rinne Tom Monaghan difear mór nuair a tháinig sé isteach ón bhinse le trí chúilín agus beidh le feiceáil an dtosnóidh sé an chéad lá eile. D’aimsigh Conor Whelan 1-4 agus a sheachtú cúl sa chraobh i mbliana. Gan dabht is é an duine is mó a mbeidh Luimneach ag coinneáil súil air ach muna bhfeabhsóidh Gaillimh ar a scóranna, beidh deireadh ag teacht ar an séasúr Dé Sathairn.

Níl Luimneach chomh maith i mbliana agus a bhí anuraidh ach fós níl ach cluiche amháin le dul acu chun dul ar ais go Cluiche Ceannais na hÉireann.

Bhí sár-chluiche ann idir iad féin agus an Clár i gCluiche Ceannais na Mumhan, le Luimneach ag buachaint a gcúigiú craobh as a chéile 1-23 le 1-22. Bhí Aaron Gillane maorga le 1-11 agus is cosúil go mbeidh jab mór ag Gaillimh é a cheansú.

Rud atá imníoch do Luimneach ná go bhfuil dabht mór faoina gcaptaen Declan Hannon. D’fhág sé cluiche ceannais na Mumhan ar an 55ú nóiméad le gortú agus muna mbeidh sé ar fáil, ciallaíonn sé go mbeidh sé seo ar an chéad chluiche ó chluiche leathcheannais na hÉireann in 2019 atá caillte ag Hannon. Chaill Luimneach in aghaidh Chill Chainnigh an uair sin agus ní tuar maith é sin do Luimneach.

Níl Seán Finn ar fáil ach an oiread le gortú agus, le ceisteanna faoi fhoirm Chian Lynch, níl Luimneach chomh láidir mar rogha na n-údar agus a bhí siad.

Seo scrúdú géar dóibh agus más féidir le Gaillimh gearradh siar ar na botúin agus méadú ar an ráta scórála, tá an-deis acu. Ní den chéad uair, áfach, go bhfeicfidh muid Luimneach ag ardú a gcluiche i bPáirc an Chrócaigh.

Sílim nach mbeidh mórán eatarthu ach go mbeidh an lá ag Luimneach. Go dtí seo tá bealach i gcónaí faighte acu chun an lámh in uachtar a fháil.

Ar an Domhnach, beidh an Clár agus Cill Chainnigh in éadan a chéile. Bhuail an Clár Áth Cliath 5-26 le 2-17 sa Chluiche Ceathrú Ceannais ach beidh an Clár ag súil le taispeántas i bhfad níos fearr ná mar a bhí acu anuraidh.

Níor imir siad go maith agus chaill siad 2-26 le 0-20, le Mikey Butler ag déanamh sár-jab ar Tony Kelly agus chaill John Conlon an cluiche le gortú.

Ar an drochuair don Chlár, tá imní faoi John Conlon arís i mbliana agus buille uafásach a bheas ann muna mbeidh sé ar fáil. Is duine lárnach sa chosaint é i mbliana atá tar éis imirt thar cionn agus ní fios fós ag dul i gcló an mbeidh sé ar fáil. Chaill Conor Cleary Cluiche Ceannais na Mumhan agus ba mhór an chailliúint é. An mbeidh sé ar fáil i ngeansaí uimhir a trí an uair seo?

Tá gortuithe ag cur as do na Cait chomh maith le himní mhór faoi Adrian Mullen (gortú ordóige), Mossy Keoghan agus Mikey Butler é féin. Tá pointe le cruthú ag Tony agus an Clár agus má fhaigheann Tony an spás, bíonn sé ina maestro idir an líne leathchúil agus lár na páirce.

Go dtí seo, bhí an-tionchar ag Diarmuid Ryan sa chluiche agus bí ag súil le coimhlint ghéar i lár na páirce agus timpeall ansin. Is breá leis an Chlár an liathróid a sciobadh anseo agus go háirithe Tony chun gluaiseacht isteach agus amach leis an liathróid. D’aimsigh sé 3-4 in aghaidh Átha Cliath agus beidh cluiche mór ag teastáil uaidh siúd an uair seo.

Bheifeá ag súil le taispeántas i bhfad níos fearr a fheiceáil ón Chlár i mbliana. Muna bhfuil leithéidí Conor Cleary, David McInerney ná John Conlon ar fáil, is buille mór iad agus seans go n-athróidh sé rudaí ar son na gCat. Mar is iondúil, bíonn sé deacair dul ina n-aghaidh.