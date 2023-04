Caithfimid meas a léiriú ar an bpáirc agus inár saol ar fad

An réiteoir Thomas Gleeson ag seoladh an fheachtais i bPáirc an Chrócaigh

Bhíos ana-shásta a chloisint go raibh teacht le chéile ag an CLG an tseachtain seo caite chun dul i ngleic leis an bhfadhb atá ag réiteoirí an lae inniu.

Mar a tharla sé, tá feachtas ar bun an deireadh seachtaine seo, Lá Measa do na Réiteoirí nó ‘Respect the Referee Day’. Is dóigh liom go bhfuil fadhb ollmhór againn nuair a bhíonn orainn laethanta mar seo a bheith ann – agus ní ag caint ar an CLG ná ar chúrsaí spóirt i gcoitinne amháin atáim.

Is fadhb shóisialta í seo, fadhb atá ag maireachtáil i measc an phobail agus muna ndéileálfar leis anois, dúinn ar fad is measa é!

Is téarma é ‘iompraíocht fhrithshóisialta’ a luíonn le daoine óga, daoine gan puinn céile, agus ar shlí tugann sé drochainm dóibh ar fad agus níl sé sin ceart.

Ní mar sin é le cuid dos na heachtraí atá feicthe againn más ea le tamall anois ag cluichí do gach sórt. Daoine fásta agus an plota caillte acu agus nuair a tharlaíonn sé seo, tarlaíonn rudaí uafásacha.

Aríst ní gá dul isteach in aon scéal mar go bhfuil an sórt seo cloiste againn ar fad. Ní maith le héinne na heachtraí seo ach an bhfuil éinne chun rud éigin a dhéanamh chun stop a chur leo?

Nuair a tharlaíonn ceann dos na heachtraí seo ag cluiche – agus tarlaíonn ag nach mór gach spórt – cé is mó a thógann ceann dó? Ár bpáistí. Foghlaimíonn siad gach rud uainne agus má chíonn siad eachtraí gránna ar nós duine ag teacht suas go réiteoir aghaidh ar aghaidh agus gach aon bhéic acu orthu, ceapfaidh siad gurb é sin an ‘gnáthrud’ agus ana-sheans go ndeinfidh siad an rud céanna.

Dá bhrí sin anois an t-am stop a chur leis seo ar fad.

Aríst an tseachtain seo bhí caint ar phóilíneacht a bheith ar chórais iompair phoiblí – má tá muid ag caint air is fadhb mhór atá ann agus ní mór teacht isteach le lámh réasúnta láidir le stop a chur leis.

Tá daoine scanraithe an modh seo taistil a thógaint agus níor cheart go mbeadh sé mar sin riamh. Is linne na háiseanna sin agus níor cheart go mbeadh an cead ag éinne iad a thógaint uainn.

Ní bheadh suim agam na háiseanna sin a úsáid mé fhéin, go mórmhór san oíche – ní bhraithfinn sábháilte má táim le bheith fírinneach.

Leis seo ar fad tá an t-amhrán sin leis na Manic Street Preachers If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next ag dul trí mo cheann – agus tá sé fíor. Tá rud éigin in easnamh amuigh ansin agus istigh i ndaoine chomh maith ag an am gcéanna.

Is dóigh liom chomh maith, agus seans go bhfuilim mícheart, ach tá rudaí difriúil tar éis Covid. Níl an bád socraithe ar an bhfarraige go fóill. Tá faobhar ann.

Níl cúrsaí na Rúise agus na Breataine ag cabhrú leis seo ach an oiread, ach leis sin ar fad sí an cheist ná an í an iompraíocht fhrithshóisialta an ‘eipidéim’ atá timpeall an choirnéil agus an bhfuil muid ag gluaiseacht go tapaidh isteach ann?

Cuimhnigh cad a dúirt na Manic Street Preachers!