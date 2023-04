Caithfidh rialtas Shasana Dlí Dháithí a achtú anois, a deir tuismitheoirí Dháithí

Dáithí Mac Gabhann an tseachtain seo le heagrán de Seachtain ón am seo anuraidh nuair a d'éirigh le Dlí Dháithí

Tá cath amháin eile le déanamh ag Dáithí Óg Mac Gabhann agus a theaghlach nach raibh siad ag dúil leis – an uair seo in aghaidh rialtas Shasana.

Shíl siad go raibh feachtas buaite acu le haghaidh athrú dlí i dtaca le deonú orgán sa Tuaisceart, dlí ar féidir leis saol Dháithí a shábháil.

Ach fuair siad amach le déanaí nárbh fhéidir leis an rialtas in Stormont Dlí Dháithí a cheadú mar gheall ar bhaghcat an DUP.

Anois tá an teaghlach Gaelach ó iarthar Bhéal Feirste ag éirí réidh le bualadh le Rúnaí Stáit an Tuaiscirt, Chris Heaton-Harris, le hiarraidh air Dlí Dháithí a chur trí Westminster.

Dúirt Máirtín Mac Gabhann, athair Dháithí, go raibh práinn faoin dlí úr mar bhí Dáithí (6) – a bhfuil croí úr de dhíth air – ag éirí níos laige.

“Ní cluiche polaitíochta saol Dháithí agus saol na ndaoine eile atá ag fanacht le deonú orgán,” a dúirt sé le Seachtain.

“Dúirt an DUP linn go soiléir nach mbeidh siad ag dul ar ais go Stormont mar gheall ar an phrótacal.

“Ní dualgas feachtais s’againn cinntiú go mbeidh an DUP ag dul ar ais go dtí an Tionól – an t-aon rud a ba mhaith linne ná go gcuirfear Dlí Dháithí i bhfeidhm.

“Is cuma cén dóigh a gcuirfear isteach é. Tá muid tuirseach agus dubh dóite – ba chóir go raibh muid ag ceiliúradh faoi Dhlí Dháithí ag teacht isteach. Ag an phointe seo is cuma liom cé a dhéanann é.

“Níl Tionól againn, mar sin an t-aon duine a dtiocfadh leis é a thabhairt isteach anois is é Chris Heaton-Harris.

“Tá muid ag cur gach brú ar an Rúnaí Stáit.

“Tá an chumhacht aige bille a chur fríd Westminster sa dóigh is go bhfuil cead aige an bille seo a chur fríd. Rinne sé an rud céanna leis an toghchán a chur ar ceal lom láithreach, mar sin thig leis Dlí Dháithí a chur fríd.”

Tá teaghlach Dháithí ag bualadh leis an Rúnaí Stáit Heaton-Harris Dé Céadaoin seo chugainn.

“Is rud mór é an cruinniú seo a fháil,” a dúirt Máirtín.

Déanfaidh Dlí Dháithí gach duine a chur ar liosta deontóirí orgán ach amháin iad siúd a deir nár mhaith leo a leithéid.

I láthair na huaire caithfidh duine clárú le bheith ina dheontóir orgán.

Scríobh Máirtín litir i nGaeilge chuig an Tánaiste Mícheál Martin ar lorg tacaíochta agus ag iarraidh bualadh leis.

“Agus muid anois ag tarraingt ar bhliain ón fhógra gur aontaíodh Dlí Dháithí, is údar díomá nár cuireadh an dlí i bhfeidhm agus go bhfuil moill anois air,” a scríobh sé.

“Tá ról de chineál éigin le himirt ag Rialtas na hÉireann, dar ndóigh, go háirithe mar go mbíonn na 26 chontae agus an Ríocht Aontaithe ag brath ar a chéile maidir le ceist an deonaithe orgán.”