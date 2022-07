Caithfidh muid uilig glacadh le cinneadh an réiteora

An rud is mó a chuir iontas ar dhaoine faoin mhéid a thit amach tar éis 70 nóiméad imeartha idir Gaillimh agus Ard Mhacha i gcluiche ceathrú ceannais na hÉireann ná gur ábhar iontais a bhí ann ar chor ar bith.

Bhí cuntais, léirmheasanna agus an físeán den mhéid a tharla le feiceáil agus le cloisteáil ar achan ardán ar na meáin chumarsáide agus tá mé cinnte go bhfuil an méid a tharla ar eolas ar gach duine anois.

Thosaigh troid idir na foirne agus iad ag fágáil na páirce agus téarma fionraíochta curtha ar roinnt. An ceann is mó acu ná an sé mhí atá gearrtha ar imreoir Ard Mhacha Tiernan Kelly, nach raibh i measc na n-ionadaithe a bhí ainmnithe ar an lá, mar go ndearna sé teagmháil le súil Damien Comer lena chuid méaracha.

Ag tús an ama bhreise, cuireadh Seán Kelly agus Aiden Nugent den pháirc le cárta dearg an duine agus bhí ceann faighte roimhe sin ag Greg McCabe as Ard Mhacha mar gheall ar feall a rinne sé ar Matthew Tierney. Bhí an t-ádh le hArd Mhacha nár cuireadh James Morgan den pháirc chomh maith.

Droch-íomhá don CLG a bhí ann agus ghabh Uachtarán CLG Labhrás Mac Cárthaigh leithscéal an chumainn ar ar tharla sa chlár don chluiche leathcheannais iomána idir an Clár agus Cill Chainnigh ag an deireadh seachtaine. Déanadh neamhní den chárta dearg a fuair Seán Kelly agus ní dhearna Ard Mhacha aon achomharc in aghaidh na dtréimhsí fionraíochta a gearradh orthu. Níor chabhraigh an méid a tharla le híomhá an CLG.

Tá cultúr sa CLG anois nach gceapann daoine go glacfar le cinneadh an réiteora ar an lá. Ní inniu ná inné a thosaigh an fhadhb seo ach is léir go gcreideann imreoirí agus oifigigh idirchontae go bhfuil siad in ann an ceann is fearr a fháil ar an mhéid a bhíonn i dtuairisc an réiteora agus go mbeidh siad in ann na tréimhsí fionraíochta a sheachaint.

Caithfidh mé a rá go bhfuil an oiread sin trua agam do na réiteoirí. Bíonn an oiread sin ag tarlú le linn cluichí agus tá sé deacair gach rud a fháil ceart.

Tá tú ag brath ar do mhaoir chúil agus maoir thaobhlíne chun cuidiú leat agus in amantaí, ní thagann an oiread cuidithe is a bhíonn ag teastáil. Is jab deacair é agus caithfidh go bhfuil an t-uafás frustrachais ar na réiteoirí dá bharr.

Déantar achomharc ar chinntí an réiteora beagnach i gcónaí agus tá contaetha sásta aon bhealach gur féidir leo a úsáid chun a n-imreoir a shaoradh chun imirt sa chéad chluiche eile.

An bhfuil an bharraíocht bealaí ann ag an CLG chun teacht ar chinneadh difriúil? Ar dtús tá an CCCC, ansin an Coiste Cloisteála, muna dtaitníonn an cinneadh sin leat is féidir le dul chuig an Coiste Achomharc. Sin deireadh leis an struchtúr taobh istigh den CLG ach arís muna bhfuil an gearánach sásta, is féidir leat dul taobh amuigh den CLG agus dul in aghaidh an rúin leis an gCóras Eadrána (DRA).

Tá an iomarca anseo. Cinnte tá sé tábhachtach go mbeadh bealaí ag imreoirí achomharc a dhéanamh má tá cárta dearg mícheart faighte acu. Ach tá sé in am d’imreoirí agus oifigigh bhord an chontae glacadh le cinntí an réiteora.

Má tá éagóir déanta ag a n-imreoir ar an pháirc ar imreoir eile, glactar leis. Feileann an pionós don choir agus tá sé in am do na himreoirí agus boird an chontae é sin a admháil.