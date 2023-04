Caithfidh Éire glacadh le dúshlán uimhir a haon

Cuirfear tús le Comórtas na Sé Náisiún ag an deireadh seachtaine le hÉirinn as baile in aghaidh na Breataine Bige ina gcéad chluiche.

Seo bliain mhór d’fhoireann na hÉireann agus beidh comórtas maith ag teastáil do na hÉireannaigh chun a chinntiú go bhfuil siad san áit is fearr ó thaobh muiníne de le Craobh an Domhain timpeall an choirnéil .

Faoi láthair, is ag uimhir a haon ar liosta fiúntais an domhain atá Éire ach is fiú a lua go raibh siad sa bhád chéanna in 2019 roimh Chomórtas na Sé Náisiún agus níor oibrigh rudaí ró-mhaith amach dóibh ansin.

An bhliain sin, chaill siad in aghaidh Shasana agus na Breataine Bige, ag críochnú sa tríú háit ar chlár na bpointí.

Ba léir ag an am nach raibh rudaí go maith agus cé gur cháiligh siad do na babhtaí ceathrú ceannais sa tSeapáin an bhliain sin ag Craobh an Domhain, chaill siad 19-12 in aghaidh na foirne bhaile sna babhtaí cáilithe.

Mar gheall ar an toradh sin, chas siad leis an Nua-Shéalainn sa bhabhta ceathrú ceannais, leis an Nua-Shéalainn ag teacht amach 46-14 chun cinn. Deireadh le foireann na hÉireann i gCorn an Domhain ag na babhtaí ceathrú ceannais arís.

Mar sin, ní chaithfidh Andy Farrell dul i bhfad siar chun ceachtanna a fhoghlaim agus tuigeann sé féin go rímhaith cad atá i gceist mar bhí sé mar chuid d’fhoireann bhainistíochta Joe Schmidt ag an am.

Beidh le feiceáil cé chomh minic is a bhíonn Johnny Sexton ag imirt. Caithfidh an bhainistíocht cothromaíocht a fháil idir Sexton ag imirt agus Sexton a choinneáil slán ó ghortú. Bí cinnte ag aois 37 bliain go mbeidh imreoirí an fhreasúra ag díriú air go bhfeicfidh siad cén sórt pionóis atá sé in ann a sheasamh.

Mothaím go mbeidh Ross Byrne ag imirt go leor agus beidh ar Farrell an deis a thabhairt dó chun cinntiú go bhfuil sé in ann feidhmiú ag an leibhéal is airde.

Tá an chuma ar an scéal go bhfuil na cúigí sa tír ag imirt i bhfad níos fearr agus tuigeann muid gur ainmhí difriúil iad imreoirí na Breataine Bige nuair atá Comórtas na Sé Náisiún ar siúl agus ba bhreá leo an lámh in uachtar a fháil ar Éirinn atá mar rogha na n-údar don chluiche seo.

Rud nach bhfuil Farrell ag iarraidh ná móiminteam a chailleadh. Is iad na hÉireannaigh an fhoireann is fearr ar domhan faoi láthair. Tá sé in am dul amach agus glacadh leis an dúshlán.