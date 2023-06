Caithfidh Cill Dara na deiseanna a ghlacadh

Tá 16 chluiche peile CLG ar siúl an deireadh seachtaine seo idir an comórtas sa rás do Sam Mag Uidhir agus Corn Tailteann.

San iomáint, feicfear Muineachán agus Lanchashire sa chluiche ceannais de Chorn Lory Meagher, Dún na nGall agus Cill Mhantáin de Chorn Nicky Rackard agus Doire agus an Mhí i gcluiche ceannais Christy Ring. Deis iontach do na foirne nach bhfuil iomáint chomh láidir iontu chun corn airgid a chrochadh abhaile leo. Craolfar na cluichí sin uilig beo ó Pháirc an Chrócaigh ar YouTube Spórt TG4.

Beidh mise i láthair i bPáirc Uí Nualláin don choimhlint peile sa chraobh idir Áth Cliath agus Cill Dara agus roimhe sin beidh clúdach againn ar GAAGO do Chorcaigh agus Ciarraí. Chríochnaigh an cluiche idir Áth Cliath agus Ros Comáin ar comhscór an deireadh seachtaine seo caite, ach luaigh Dessie Farrell rud suimiúil san agallamh ina dhiaidh.

Dúirt sé nach raibh siad tar éis imirt in aghaidh foirne ar an chaighdeán chéanna le Ros Comáin go dtí sin. Tóg Doire amach as an áireamh ach ba é Áth Cliath a bhí i bhfad chun cinn ar na foirne uilig a bhí siad ina n-aghaidh i Roinn a Dó den tsraith agus i bhfeachtas Laighean.

Bhí na deacrachtaí céanna ag Ciarraí agus iad tar éis Tiobraid Árann agus an Clár a bhualadh le 34 pointe chun Craobh na Mumhan a bhaint. Léirigh Maigh Eo dóibh nach bhfuil siad ar an chaighdeán chéanna agus a chaithfidh siad a bheith i gcoinne na foirne as Roinn a hAon ach tiocfaidh feabhas ar a dtaispeántas agus bheadh tú imníoch do Chorcaigh dá bharr.

Beidh Cill Dara agus Áth Cliath spéisiúil Dé Sathairn mar nuair a d’imir siad in aghaidh a chéile i mbabhta leathcheannais Laighean, chruthaigh Cill Dara go leor deacrachtaí d’Áth Cliath.

An caighdeán a raibh Dessie ag caint faoi, bhí sé in easnamh sa chluiche sin ag Áth Cliath. Bhí dúshláin acu le botúin bhunúsacha agus cinnteoireacht faoi bhrú ó thaobh scórála de.

D’aimsigh siad 4-20 in aghaidh Laoise an tseachtain roimhe ach ní bhfuair siad aon deis ar chúl in aghaidh Chill Dara. Caithfidh tú moladh a thabhairt do Chill Dara as an dóigh ar imir siad gan an spás ná na seansanna a thabhairt d’fhir na bpríomhchathrach.

Ach rud a chaithfidh Cill Dara a fheabhsú ná a gcuid scórála. Bhí na deiseanna acu agus níor thapaigh siad iad. Ba é Jack McCaffrey an difear d’Áth Cliath nuair a tháinig sé isteach mar ionadaí ach ní fios fós an mbeidh sé ar fáil de dheasca gortú.

Bhí Glenn Ryan míshásta leis an bhuntáiste a mhothaigh sé a mbíonn ag Áth Cliath i bPáirc an Chrócaigh ach tá ionad neodrach ann Dé Sathairn i gCill Chainnigh.

Chaith Cill Dara dhá phointe uathu i gcoinne Shligigh, ag ligint do Shligeach teacht ar ais sa chluiche agus comhscór a aimsiú.

Beidh le feiceáil cén fhoireann is mó atá tar éis foghlaim ó bhabhta a haon.