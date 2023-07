Cairdeas i gcroílár fhoireann na hÉireann agus iad ag lorg Chorn an Domhain

“Tá muid i gcluiche ceannais, Chorn Rugbaí an Domhain, an áit a raibh muid ag iarraidh a bheith,” a dúirt cóitseálaí fhoireann na hÉireann faoi 20 Richie Murphy tar éis a mbua in aghaidh na hAfraice Theas 31-12 sa bhabhta leathcheannais ag an deireadh seachtaine.

Seo an dara huair a d’éirigh le foireann na hÉireann an babhta ceannais a shroichint. Ba é 2016 an chéad uair a tharla sé ach ar an drochuair, ní raibh an lá leis na hÉireannaigh. Chaill siad in aghaidh Shasana 45-21 agus is iad an Fhrainc a bheas mar fhreasúra sa chluiche ceannais Dé hAoine.

Rud a mbeidh Richie Murphy sásta leis faoina dtaispeántas in aghaidh na hAfraice Theas ná an ghuaim a léirigh siad sa chluiche.

Bhí deacrachtaí ag Éirinn ag an bhriseadh síos sa chéad leath agus ní raibh a gciceáil chomh maith agus is féidir a bheith.

Ach rinne siad sár-jab sa chosaint le linn an ama sin agus léirigh siad an-fhoighne chun ionsaí na hAfraice Theas a choinneáil amach.

Ba é uimhir a 8, Brian Gleeson, a fuair an dara húd, agus an t-ionadaí sa lár Sam Berman ag aimsiú an cheathrú ceann. Bhí deacrachtaí ag an leathchúlaí amuigh Sam Prendergast lena chiceáil níos luaithe sa chomórtas ach ní dhearna sé aon rud as bealach, ag aimsiú na gceithre úd shlánaithe agus ag cur cic éirice mall sa chluiche thar an trasnán fosta. Bhí sé lárnach leis na pasanna do Nicholson sna húid a fuair sé chomh maith.

Mhol Murphy carachtar na foirne sa chéad leath agus sa dara leath thaispeáin siad cad atá siad in ann a dhéanamh mar fhoireann agus d’aimsigh siad úid iontacha.

Bhí an carachtar sin de dhíth le déanaí tar éis na drochthimpiste a tharla do Greig Oliver, cóitseálaí na Mumhan agus athair duine de na himreoirí, Jack.

Fuair sé bás i dtimpiste parafaoileoireachta san Afraic Theas agus d’fhág Jack an painéal Dé Céadaoin seo caite chun dul abhaile lena mháthair. Fuair Greig bás an oíche roimh chluiche deireanach na ngrúpaí in aghaidh Fhidsí, le hÉirinn ag buachaint an chluiche sin 47-27.

Ina theannta sin, tá seisear ar an phainéal a chuaigh chun na scoile ag St Michael’s i mBaile Átha Cliath agus bhí tragóid eile ann an tseachtain seo caite nuair a maraíodh beirt a rinne an Ardteist i mbliana sa scoil, ar an oileán Ios sa Ghréig.

Bí cinnte go mbeidh na tragóidí sin ar intinn na leaids óga agus iad ag dul chun páirce in aghaidh na Fraince. Casadh na foirne seo ar a chéile i gComórtas na Sé Náisiún níos luaithe sa bhliain.

Ní raibh mórán eatarthu le hÉirinn ag teacht amach chun cinn 33-31. Ba é Sam Prendergast a fuair an cic éirice cinniúnach agus dhá bhomaite le dhul chun bua ar éigean a fháil do na hÉireannaigh. Ag féachaint siar ar an chluiche sin, bhí deiseanna ag Éirinn nár thapaigh siad agus sa chéad leath go háirithe, bhí paca na hÉireann in uachtar ar phaca na Fraince.

D’athraigh an Fhrainc rudaí timpeall sa dara leath lena gcrágáil níos fearr agus rinne siad dul chun cinn, le Theo Attissogbe agus Lenni Nouchi ag aimsiú úid. Ach ba é an ghuaim arís a sheas amach do na hÉireannaigh leis an chic éirice ó Prendergast.

Beidh cúrsaí smachta tábhachtach le beirt ón dá fhoireann ag fáil cárta buí le linn an chluiche ach ceaptar go mbeidh cluiche eile cóngarach againn Dé hAoine.

Fuair an Fhrainc réidh leis an tSeapáin 75-12, an Nua-Shéalainn 35-14 agus an Bhreatain Bheag 43-19 sna grúpaí sular chríochnaigh siad 52-31 chun tosaigh ar Shasana sa bhabhta leathcheannais.

Níor thosaigh an Fhrainc go maith le Sasana 17-0 chun cinn agus bhí na Sasanaigh deich bpointe chun tosaigh ag leath-am. Ach bhí dara leath den scoth ag na Francaigh le leithéidí an chaptaen Lenni Nouchi, Marko Gazzotti, Oscar Jegou agus Hugo Reus ag aimsiú úid.

Mar sin, is iad Éire, seaimpíní na Sé Náisiún i mbliana, a bheas ag tabhairt aghaidh ar sheaimpíní reatha an Domhain faoi 20, an Fhrainc. Ní bhíonn mórán eatarthu leis an Fhrainc ag cuartú a dtríú comórtas as a chéile agus níl sé buaite ag na hÉireannaigh go fóill.

Sa bhabhta leathcheannais bhí cluiche iontach ag an dá uimhir a 10, Sam Prendergast agus Hugo Reus, agus beidh an dá fhoireann ag súil go mbeidh tionchar an-mhór acu ar an chluiche.

Luaigh captaen na hÉireann Gus McCarthy gurb é an “cairdeas an rud is mó atá tar éis dul i bhfeidhm orainn. Sé mhí ó shin, ní raibh aithne againn ar a chéile mar gurb as cúigí difriúla muid. Ach tá muid tar éis fás ó shin agus tá ceangal mór eadrainn agus tá sé sin le feiceáil ar an pháirc”.

Ní rún é mar sin go mbeidh siad ag smaoineamh ar dhaoine nach bhfuil ina gcomhluadar níos mó agus iad ag iarraidh an comórtas ag an leibhéal seo a bhaint den chéad uair. Guíonn muid achan rath orthu.

Cluiche Ceannais, Craobh Rugbaí an Domhain Faoi 20

Éire v na Fraince, Dé hAoine @18.00

Beo ar Virgin Media 2