Cáirde agus lucht éisteachta ag teacht i gcabhair ar chraoltóir Gaeltachta, Rónán Mac Aodha Bhuí

Tá sprioc de €120,000 ag an lucht eagraithe chiste tacaíochta ar son an chraoltóir Ghaeltachta, Rónán Mac an Iomaire, atá ag iarraidh leigheas ar an ailse.

Tá breis is €50,000 bailithe laistigh de lá amháin ag cáirde agus lucht éisteachta an chraoltóra Gaeltachta aitheanta Rónán Mac Aodha Bhuí chun tacú leis cóir leighis a fháil ar an ailse atá tar éis é a fhágaint go dona tinn le ceithre bliana anuas.

Beidh aithne ag go leor ar fuaid na nGaeltachtaí ar fad, Gaeltacht Mhúscraí agus OIleán Cléire san áireamh, ar Ronán nó bhí ana tharrac ar an gclár a chraol sé gach Aoine ag 3in ar Ráidió na Gaeltachta, clár ina raibh meascán de cheol, greann agus pearsantacht ar leith an fhir Ghaeltachta seo ós na Doirí Beaga i nGaoth Dobhair.

"Tá ár gcara, Rónán Mac Aodha Bhuí, ag troid leis an Ailse, le ceithre bliana anuas,” dúirt Séamus Ó Briain agus cáirde eile atá ar chúl an fheachtais ‘Go Fund Me’. “In ainneoin cúpla obráid mhór, agus cuid mhór babhtaí chemo, tá ailse staid 4, air, agus níl leigheas nó obráid ar bith ar fáil do Rónán sa tír seo anois.

“Ba mhaith le Rónán leigheas a aimsiú, nó níos mó ama a fháil le bheith lena theaghlach agus cairde.

"Tá sé i gclinic sa Spáinn faoi láthair, ag fáil cóir leighis, agus beidh sé ag dul chuig otharlanna agus clinicí fóirsteanach eile, i dtíortha eile, sna míonna amach romhainn, chomh maith le teiripí éagsúla atá ar fáil sa tír seo.

“Má fhaigheann sé go leor cóir leighis a laghdódh na cnapáin ailse ina chorp, tá seans ann go mbeadh Rónán ábalta obráid a fháil chun cuid de na cnapáin a bhaint amach.

“Tá costas ollmhór leis an chóir leighis, agus teiripí seo, agus ba mhaith linne, a chairde agus a theaghlach, cuidiú leis na costais seo a ghlanadh.

“Leis an taighde atá déanta, amharcann sé cosúil leis go mbeidh costas de €150,000/€180,000 euro ar an chóir leighis sna clinicí seo, ach is é an sprioc atá againn ná ar a laghad €120,000 euro, a bhailiú.”

Tá cuireadh tugtha ag an ngrúpa do cháirde imeachtaí nó ceolchoirmeacha a chur in eagar ach dul i dteagmháil leo ar dtúis – cairderonain(ag)gmail.com,

Tosnaíodh an fheachtas trathnóna Dé Chéadaoin agus faoi 11rn an maidin dar gcionn bhí breis is €47,000 bailithe. Is féidir an fheachtas a aimsiú ach an nasc seo a bhrú.