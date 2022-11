Cáineadh ar ionsaithe seicteacha ar phóstaeir de chuid Cúla4

Tá cáineadh déanta ar ionsaithe seicteacha a rinneadh ar phóstaeir ollmhóra a chuir TG4 in airde i mBéal Feirste le haghaidh Cúla4, an cainéal do pháistí.

Scríobhadh manna seicteach ar an bpóstaer ar Bhóthar Chromghlinne, mar aon le ceannlitreacha an ghrúpa dílseachta an UDA. Ar Bhóthar Albertbridge in oirthear na cathrach, cuireadh póstaer eile trí thine.

Dar le comhairleoir áitiúil de chuid Shinn Féin, Ryan Murphy, gur ionsaí ar shaoirse cainte a bhí ann.

“Is cuid den chathair é seo i dtuaisceart Bhéal Feirste ina bhfuil an-chuid éagsúlachta,” a dúirt sé.

“Mholfainn don dream a rinne an t-ionsaí seo tuiscint a bheith acu ar mhanna Súil Eile TG4 agus féachaint ar an scéal ó thaobh eile.”

Dar le Sian Mulholland, comhairleoir de chuid Pháirtí na Comhghuaillíochta, gur gránna iad na hionsaithe a rinneadh “mar go raibh cúpla focal i nGaeilge ar an phóstaer”.

“Baineann an Ghaeilge le cách agus níl aon rud le gnóthú ag éinne as biogóideacht is fuath mar seo.”

Dúirt urlabhraí de chuid TG4 go raibh go leor feachtais fógraíochta acu roimhe seo ó thuaidh.

“Is é seo an chéad uair a chualamar faoina leithéid seo d’ionsaí agus is ábhar díomá é mar gur cláracha do pháistí atá á bhfógairt againn,” a dúirt an t-urlabhraí.

Tháinig na hionsaithe ag am a bhfuil níos mó teannais sa Tuaisceart agus Tionól Stormont ar fionraí.

Le seachtain anuas bhí roinnt ionsaithe ag easaontóirí ar phóilíní agus thángthas ar ghunnaí agus buamaí de chuid an UVF.

Tá súil freisin go mbeidh lámh á chur ag an Rí Séarlas leis an reachtaíocht chultúir agus chomhionannais a chuimsíonn aitheantas oifigiúil don Ghaeilge agus atá ag Westminster.

Cuireadh tús leis an reachtaíocht seo in Westminster ar an Luan agus san áireamh sa bhille sin freisin tá foráil a ghearrann trian de thuarastal na gcomhaltaí Tionóil atá glasáilte amach as an bparlaimint mar gheall ar bhaghcat an DUP atá ag éileamh comhghéilleadh ar cheist an Phrótacail.