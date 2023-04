Cailleadh mór, ach moladh tuillte ag na hÉireannaigh

Chaill foireann ban rugbaí na hÉireann in aghaidh Shasana ag an deireadh seachtaine 48-0 agus cé gur buille mór a bhí ann, bhí an scór deiridh i bhfad níos ísle ná mar a bhí daoine ag súil leis.

Dúradh an tseachtain seo caite go raibh an chontúirt ann go mbeidh 100 pointe ag Sasana ach níor tharla sé agus tá moladh mór tuillte ag na hÉireannaigh agus an chosaint a rinne siad le linn an chluiche. Níor éirigh le Sasana úd a aimsiú go dtí an 15ú nóiméad nuair a fuair Tatyana Heard an chéad scór.

Fuair ochtar imreoirí san iomlán úd ach beidh Sasana imníoch faoina dtaispeántas mar ní raibh sé chomh cliniciúil agus is féidir a bheith agus rinne siad neart botún. Beidh le feiceáil cé chomh mór is atá na gortuithe a fuair Marlie Packer agus Hannah Botterman.

Casfaidh siad leis an Fhrainc in Twickenham Dé Sathairn agus bronnfar corn na Sé Náisiún ar na buaiteoirí.

Dúirt captaen na foirne Nichola Fryday tar éis an chluiche go bhfuil foireann na hÉireann ag “cur a gcroí is a n-anam isteach sa gheansaí agus go bhfuil siad ag déanamh a ndíchill mar ghrúpa”.

Luaigh sí go bhfuil an fhoireann ag toiseacht amach ar thuras agus go bhfuil siad ag tógáil. Tiocfaidh feabhas ar rudaí ach d’impigh sí ar an phobal fanacht leo.

D’éirigh le foireann na hÉireann Sasana a choinneáil ciúin ar feadh 32 nóiméad sa dara leath ach cosúil leis an chluiche in aghaidh na hIodáile, chruthaigh na hÉireannaigh seansanna ach ní raibh siad in ann na deiseanna a thapú.

Tagann deireadh leis an chomórtas Dé Sathairn agus beidh Éire as baile in aghaidh na hAlban le bród agus taispeántas maith a chur chun páirce ar bharr an liosta dóibh.

Chaill Albain gach cluiche ach amháin an ceann i gcoinne na hIodáile leis an scór ag críochnú 29-21.

Scrúdú géar eile os comhair na nÉireannach ach mar a luaigh cóitseálaí na foirne Greg McWilliams faoin choimhlint: “Tá muid ag iarraidh a bheith iomaíoch ach tá píosa fada le dul againn.”