Cad chuige a bhfuil fadhb againn le meas sa CLG?

Chuir an eachtra a tharla do réiteoir le déanaí, ag cluiche peile faoi aois i Ros Comáin, déistin agus uafás ar dhaoine.

Ar eagla nach bhfuil an scéal seo cloiste agat, tá líomhaintí ann gur leag duine an réiteoir amach agus tá an chuma ar an scéal go raibh sé gan aithne gan urlabhra.

De réir dealraimh, tá cosc 96 seachtain molta ag an CCCC i Ros Comáin CLG don té a líomhnaítear gur leag sé an réiteoir. Is féidir leis an chlub glacadh leis an mholadh nó éisteacht leis an CCCC a fháil.

Foilsíodh go leor alt ó mo chomhghleacaithe le cúpla seachtain anuas faoin eachtra seo agus is léir ní hamháin nach bhfuil meas ag roinnt imreoirí agus roinnt tacadóirí ar an réiteoir ach go bhfuil sé intuigthe sa chultúr go bhfuil sé ceart go leor mí-úsáid agus drochbhail a thabhairt don té a bhíonn i lár na páirce ar an fheadóg.

Cá as a dtáinig an cultúr seo? I Sasana agus i spórt an tsacair, glactar leis go bhfuil sé i gceart drochíde a thabhairt don réiteoir agus go bhfuil sé ceart go leor don slua amhráin mhaslacha a chanadh faoi gach uile rud. Níl ann ach píosa craice, a deirtear, ach níl sé sin fíor.

I saol an CLG, cuireann clubanna suas le drochbhail ó roinnt dá mbaill mar gheall nach bhfuil siad ag iarraidh na cinntí crua a dhéanamh agus nach bhfuil a fhios acu an bealach le deileáil leis sin.

Is cuimhin liom nuair a bhí mé i mo pháiste, fir fhásta ag dreapadh thar gheata mór fada ag cluiche chun dul “chun cainte” leis an réiteoir mar nach raibh siad sásta leis an dóigh a raibh an cluiche ag dul.

Feiceann páistí sin agus ceapann siad go bhfuil sé sin normálta a dhéanamh.

Níl aon fhadhb den chuid is mó i rugbaí mar ní ghlacann an réiteoir le haon duine a bheith mímhúinte leis nó léi agus tá rialacha agus tacaíocht ón údarás láidir taobh thiar dóibh.

Ba bhreá liom dá bhfaigheadh daoine cárta dearg ar an pháirc níos minice mar gheall ar dhrochíde a thabhairt don réiteoir. Níos tábhachtaí ná sin, go mbeadh a fhios ag an réiteoir nach féidir leis an duine ná an club ná an contae an cinneadh a thiontú.

Tuigeann an réiteoir ansin go bhfuil tacaíocht láidir ó na húdaráis aige. Don chlub nó contae atá ag cur suas le gealt i gceannas ar fhoireann ar bith agus droch-chlú á tharraingt ar an chlub, ba chóir go mbeadh siad caite amach ón chraobh.

Caithfidh muid mar thacadóirí ag cluiche rud éigin a rá má tá duine ag cailleadh an bloc leis an réiteoir.

Sílim go bhfuil sé thar am go mbeadh muid uilig ag glacadh freagrachta as an fhadhb agus ag déanamh rud éigin faoi.

An uair seo gan glacadh beag nó mór leis.