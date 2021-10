Buaic-Ghradam an Oireachtais bronnta ar an iriseoir Póilín Ní Chiaráin

Bronnadh Buaic-Ghradam Cumarsáide an Oireachtais 2021 ar an iriseoir Póilín Ní Chiaráin, tugadh le fios inniu.

Dúirt Máirín Nic Dhonnchadha, Stiúrthóir Gníomhach an Oireachtais: “Corpas le háireamh is ea an méid atá curtha i gcrích aici ar mheáin an raidió, na teilifíse, an chló agus, le déanaí ar líne.

“Tá grinneas agus ionracas ina cuid scríbhinní machnamhacha agus ina cuid tuairisceoireachta a léiríonn domhaintuiscint ar an timpeallacht pholaitiúil agus chultúrtha i dTuaisceart Éireann go háirithe.”

Dúirt Póilín: “Tá ríméad agus iontas orm an Bhuaic-Ghradam seo a fháil ón Oireachtas. Slí aonarach is ea cúrsa na saor-iriseoireachta ach tá an t-ádh orm a bheith ag obair le daoine cumasacha in RTÉ Raidió na Gaeltachta agus in www.tuairisc.ie.”

De bhunadh cheantar Iorrais i Maigh Eo í Póilín ach is i mBéal Feirste atá formhór a saoil oibre caite aici.