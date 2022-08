Bua de dhíth ar Éirinn agus an tír ag tacú leo

“Tagann brú nuair nach bhfuil tú réitithe,” a deir Colin Kaepernick, iar-pheileadóir Meiriceánach agus gníomhaí um Chearta Sibhialta i Meiriceá.

Rith an méid sin liom agus mé ag smaoineamh ar fhoireann na hÉireann agus iad ag ullmhú do chluiche mór in aghaidh na Fionlainne san oíche amárach.

Seo cluiche a chaithfidh siad a bhaint chun a chinntiú go gcáileoidh siad do na cluichí réitigh do Chraobh an Domhain. Brú atá ann ach seo na hoícheanta go bhfuil Vera Pauw agus na himreoirí ag brionglóidí fúthu le fada an lá agus anois tá seans acu.

Má chríochnaíonn an cluiche ar comhscór agus faigheann Éire pointe, ciallaíonn sé nach bhfuil an fhoireann iomlán as an áireamh ach beidh bua ag teastáil in aghaidh na Slóivéine an Mháirt dár gcionn.

Ní bheidh Éire ag iarraidh go gcaithfidh siad brath air sin. D’éirigh leis na hÉireannaigh an Fhionlainn a bhualadh i mí Dheireadh Fómhair anuraidh 2-1, le Megan Connolly agus Denise O’Sullivan ag aimsiú na gcúl.

Ní raibh riamh an méid sin dea-thola agus tacaíochta d’fhoireann sacair na mban ná mar atá ann faoi láthair. Cuimhnigh go raibh ar an fhoireann dul ar stailc beagnach sé bliana ó shin ag iarraidh cothrom na Féinne le foirne na bhfear a fháil.

Bhí na ticéid uilig don chluiche in aghaidh na Fionlainne díolta amach taobh istigh de 30 bomaite. Chuidigh an phoiblíocht agus an spéis uilig a bhí i gCraobh na hEorpa i Sasana leis seo, ach fós mothaíonn daoine go bhfuil an fhoireann seo ar tí rud mór a dhéanamh.

Tá imreoirí den scoth againn ar nós an chaptaen Katie McCabe atá ina laoch le Arsenal agus Denise O’Sullivan a imríonn le North Carolina Courage, chomh maith le Niamh Fahey agus Louise Quinn sa chosaint nach bhfuil tar éis ach ceithre chúl a ghéilleadh sna ceithre chluiche go dtí seo.

Chaill an Fhionlainn trí chluiche ina ngrúpa agus d’éirigh an bainisteoir Anna Signeul as, le Marko Saloranto ag seasamh isteach mar bhainisteoir eatramhach idir an dá linn. Bhí an fhoireann is sine ag an Fhionlainn i gCraobh na hEorpa le himreoirí ar nós Tinja-Riikka Korpela, Linda Sallstrom, Essi Sainio agus Anna Westerlund sna tríochaidí ag imirt leo.

Ach ar an lámh eile, is féidir a rá go bhfuil neart taithí acu le Linda Sallstrom – príomhscórálaí cúl na tíre – ag fáil 51 cúl go dtí seo. Bheifeá ag súil nach gcuirfidh sí leis sin amárach.

Mhothaigh Vera Pauw go raibh an t-ádh le hÉirinn go bhfuair siad an bua as baile in aghaidh na Fionlainne agus gurb é seo an seans deireanach ag an Fhionlainn.

Críochnaíonn an Fhionlainn a bhfeachtas le cluiche in aghaidh na Sualainne atá ar bharr an ghrúpa agus cáilithe cheana féin do Chraobh an Domhain.

Beidh le feiceáil, ach má fhaigheann Éire an bua sa bhaile, ciallaíonn sé go bhfuil siad céim amháin níos giorra do cháiliú dona gcéad chomórtas mór le rá. Ádh mór leo.