Bród na Gaeltachta faoi lánseol leis an fhéile ar ais arís

Mar is eol do chách, tá an ghé chomh Gaelach le tairbh na Tána. Sáite i gcroílár an tseanchais atá na Géanna Fiáine agus Lá Philib an Chleite ár ndóigh. Ach beidh deis ag géanna Gaelacha an lae inniu dul ar aistear go Cloich Cheann Fhaola i nGaeltacht Thír Chonaill, áit a mbeidh an fhéile Bród na Gaeltachta ar siúl i mbliana idir an 18 agus an 23 Iúil.

Beidh réimse leathan imeachtaí cultúrtha ar siúl ag an bhféile. Léireofar leagan nua den dráma Grindr, Saghdar agus Cher agus beidh ceoltóirí mór le rá ar nós Eve Belle le feiceáil i rith na seachtaine chomh maith.

Ina theannta sin, beidh léachtaí, ranganna Gaeilge, siúlóidí, ceardlanna, damhsa, taispeántais agus scannáin ar bun a dhíríonn ar théamaí lúbtha. Beidh Paráid an Bhróid ar siúl ag a 3in Dé Sathairn, 22 Iúil.

Dar le Pól Penrose, ball foirne de chuid na féile, tugann Bród na Gaeltachta deis ar leith don dream aerach léiriú cruthaitheach a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

“Tugann sé ardán don phobal LADTA atá ag cur fúthu trí mheán na Gaeilge, más é sin trí aisteoireacht, scríbhneoireacht, craoltóireacht nó cibé rud eile,” a dúirt sé le Seachtain.

Tugann Pól le fios freisin go bhfuil sé tábhachtach do mhuintir aerach an cheantair ceiliúradh a dhéanamh ar an ngrá go háitiúil trí Ghaeilge.

“Tógadh mise leis an nGaeilge sa Ghaeltacht. Sin í mo theanga dhúchasach, mar sin tá sé iontach deas a bheith in ann an ceiliúradh sin a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

“Tá sé sin tábhachtach dúinne mar phobal Gaeilgeoirí anseo sa cheantar.”

Ach ní ar mhuintir na háite amháin atá an fhéile dírithe. Meallann an ócáid daoine ó gach cearn den tír go Cloich Cheann Fhaola.

“Tá go leor sa phobal aerach sa tír seo anois atá ag cur fúthu trí mheán na Gaeilge agus tá sé níos deise arís go bhfuilimid in ann iad a thabhairt isteach sa Ghaeltacht,” a deir Pól.

Tá Bród na Gaeltachta ar an bhfód le bliain anois agus an fhéile ag dul ó neart go neart.

“Bhí an chéad cheann againn anuraidh. Bhunaigh muid é mar bhíomar tinn tuirseach as bheith ag dul go háiteanna eile le Bród a cheiliúradh agus bhí scaifte againn anseo sa cheantar. Mar sin thángamar le céile chun Bród na Gaeltachta a eagrú,” a mhíníonn Pól.

“D’éirigh go maith linn, mar sin arís i mbliana táimid ag súil go mór leis.”

Tá Bród na Gaeltachta á reáchtáil i gcomhpháirtíocht le hEalaín na Gaeltachta, Pobail Le Chéile agus Pleanáil Teanga Chloich Cheann Fhaola. Is féidir tuilleadh eolais a aimsiú ar an suíomh www.brodnagaeltachta.ie agus ar ardáin na meán sóisialta.

Shiúil baill de Chonradh na Gaeilge i bParáid an Bhróid i mBaile Átha Cliath den chéad uair Dé Sathairn.

I mí Feabhra, ghlac teachtaí Ard-Fheise le rún a d’aithin grúpaí as an obair atá déanta acu do phobal LADTA na Gaeilge.

Dúirt Paula Melvin, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “An mhí seo agus mí an Bhróid linn, déanaimis an pobal aiteach a cheiliúradh agus aithnímis an obair atá le déanamh againn uilig le tacú le pobal aiteach na Gaeilge in Éirinn agus ar fud an domhain. Táimid thar a bheith sásta a bheith ag glacadh páirt i bhféile Bhróid Átha Cliath.”

Dúirt Erin Mac an tSaoir, Cathaoirleach Ghrúpa Oibre Bróid an Chonartha: “Is mór an onóir dúinn a bheith ábalta ár dtacaíocht a léiriú dár mbaill agus a rá leis an bpobal nach bhfuil gá rogha a dhéanamh idir a bheith aiteach agus a bheith i do Ghael.”

I nGaeilge, cuirtear LADTA ar LGBTQ – seasann sé do Leispiach, Aerach, Déghnéasach, Trasinscneach agus Aiteach.