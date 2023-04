Breis is 7,000 teaghlach ag tógáil páistí le Gaeilge fud fad na tíre

Tá páistí á dtógáil le Gaeilge i dteaghlaigh i ngach contae in Éirinn agus an formhór mór acu taobh amuigh den Ghaeltacht, de réir taighde nua.

Agus tá breis agus 7,000 teaghlach ina bhfuil na páistí á dtógáil le Gaeilge agus tá 16,000 páiste sna teaghlaigh sin.

Is taighde uile-Éireannach é a choimisiúnaigh Glór na nGael. Rinneadh an suirbhé ar a bhfuil cuid den taighde bunaithe i mí na Samhna seo caite.

Ollamh le Gaeilge le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, an Dr Tadhg Ó hIfearnáin, Cassie Smith-Christmas agus Stiofán Seoighe a rinne an taighde ar son an eagrais.

“De réir an mheastacháin seo, bheadh breis is an ceathrú cuid de na teaghlaigh sin ina gcónaí sna ceantair Ghaeltachta agus an chuid eile scaipthe tríd an tír agus dlús faoi leith i mBaile Átha Cliath agus sna bailte ina thimpeall, i gCorcaigh agus lasmuigh den Ghaeltacht sna contaetha ina bhfuil ceantair Ghaeltachta,” a deir údair an taighde ina gconclúidí.

“Is i mBéal Feirste is mó a áirítear na teaghlaigh sa Tuaisceart, agus mothaítear dlús agus fás áirithe eile i nDoire, in Iúr Cinn Trá agus i ndeisceart an Dúin, agus scaipthe trí Thír Eoghain agus Lár Uladh.

“Dá réir sin, léiríonn an taighde go bhfuil teaghlaigh ina bhfuil an Ghaeilge ina príomhtheanga nó ina comhtheanga i ngach uile chontae in Éirinn, i bhformhór mór de bhailte agus de cheantair tuaithe na tíre.

“Is fíric shuntasach í sin agus léiríonn sé go bhfuil daoine i ngach cuid den tír, thuaidh agus theas, meáite ar an nGaeilge a thabhairt don chéad ghlúin eile mar theanga nádúrtha dhaonna.”

Tugadh le fios sa taighde freisin go raibh gaol láidir ag an nGaelscolaíocht leis an gcinneadh páistí a thógáil le Gaeilge agus go raibh suim sa teanga ag na tuismitheoirí (74%).

Dúirt urlabhraí ó Ghlór na nGael go bhfuil tábhacht le tacaíocht a chur ar fáil do theaghlaigh atá ag iarraidh a bpáistí a thógáil le Gaeilge agus mhol siad go mbunófaí ciste €1 mhilliún chun seirbhísí a chur ar fáil do na teaghlaigh sin agus chun tuilleadh teaghlach a spreagadh.