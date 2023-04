Bliain saor ó chíos ar fáil do theaghlach Gaelach ar Inis Meáin

Deir Comhlacht Forbartha Inis Meáin go mbeadh teaghlach le páistí ag teacht chun cónaithe ar Inis Meáin chun cur le líon na ndaltaí i scoileanna an oileáin.

De réir an fhógra, deirtear: “Más é saol saor ó chíos an aisling atá agat, is féidir leat an aisling sin a fhíorú mar go bhfuil Comhlacht Forbartha Inis Meáin ag tairiscint na deise do theaghlach le páistí in aois scoile teacht chun cónaithe ar an oileán i Mí Mheán Fómhair i dteach nua-aimseartha gleoite.”

Tá naíscoil, bunscoil agus meánscoil ar an oileán agus, lena gcois sin, tá mol digiteach ann a ligfidh do dhaoine oibriú le ceangal idirlín ardluais. Chuirfeadh sé ar chumas daoine cianobair a dhéanamh do chomhlachtaí ar an mórthír nó bheadh tacaíocht ann freisin ó Údarás na Gaeltachta chun fiontair a bhunú.

Thug Dara Ó Madaoin ón gcomhlacht le fios le linn na seachtaine go raibh fáilte roimh theaghlaigh idir mhór agus bheag agus ar leibhéal líofachta Gaeilge d’aon chineál.

“Más cainteoirí líofa iad, bheadh sin go hiontach – is timpeallacht Ghaeilge beo bríomhar atá againn anseo ar an oileán,” dúirt sé.

“Ach is leor dúinn go mbeadh gean acu don Ghaeilge agus go mbeadh siad sásta an teanga a fhoghlaim – is í teanga laethúil fhormhór na ndaoine ar an oileán.”

Ní ar Inis Meáin amháin a bhfuil deis ag teaghlach le páistí in aois scoile bliain a chaitheamh ar oileán. Ar Inis Oírr, ceann eile d’oileáin Árann, tá deontas €5,000 ar tairiscint do theaghlaigh a thiocfadh chun a bpáistí a sheoladh chuig an meánscoil ansin.

Tá imní ar mhuintir Inis Oírr mar go dtí seo níl ach dalta nua amháin cláraithe i gColáiste Ghobnait do scoilbhliain 2022/23. San iomlán, tá beirt is fiche cláraithe don scoilbhliain romhainn.

Dar le Dara Ó Madaoin, is breá an saol atá roimh aon teaghlach a thagann go hInis Meáin ach gur féidir leis a bheith dúshlánach freisin ar oileán a bhfuil níos lú ná 200 duine ann.