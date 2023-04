Bíonn contúirt ann nuair atá tú mar rogha na n-údar

Briseadh croí arís do Rory McIlroy agus deireadh tagtha lena bhrionglóid i mbliana, an seaicéad glas a chur air den chéad uair.

In 2011, bhí McIlroy sa suíochán tiomána ar an lá dheireanach de na Máistrí Gailf sna Stáit Aontaithe chun an corn a ardú ach theip air. Ón bhliain sin ar aghaidh, tá sé ainmnithe mar rogha na n-údar an comórtas a chrochadh leis.

Tá achan duine ag súil go bhfaighidh sé an ‘Chaithréim Mhór’ i ngalf ach ní mar a shíltear a bhítear. Beidh ar Rory fanacht bliain amháin eile ar a laghad chun an seans a fháil ach tá mé cinnte go bhfuil sé iomlán trína chéile agus lán le ceisteanna ar na cúiseanna nár éirigh leis a bheith iomaíoch.

Is féidir le brú rudaí aisteacha a dhéanamh ar dhuine agus nuair a imríonn tú spórt aonair ar nós leadóige nó gailf, tá tú iomlán leat féin amuigh ansin le do smaointe féin. Tá mé ag déanamh go bhfuil an oiread sin oibre déanta aige le síceolaithe spóirt agus cóitseálaithe difriúla a bhfuil an oiread sin taithí acu ar thimpeallacht spóirt mar seo.

Ní bac é cúrsaí airgid dó chun na daoine cearta a fháil ina champa ach an oiread. Ach i gcás an chomórtais seo, ní imríonn sé ag an leibhéal is fearr is féidir leis a imirt.

Bhí sé mar thánaiste ar an chomórtas in 2022 agus is léir go bhfuil an tallann aige agus muid ag amharc ar an mhéid atá buaite aige in imeacht na mblianta agus é ag uimhir a dó ar liosta fiúntais an domhain faoi láthair.

Ach bhí cuma bhriste bhrúite air ag an pholl dheireanach agus shocraigh sé gan labhairt leis na meáin ina dhiaidh, rud nach ndéanann sé ró-mhinic.

Bí cinnte go bhfuil sé féin ag lorg freagraí ar cad chuige go dtarlaíonn sé seo agus beidh roinnt ag magadh faoi na ráitis a thug sé roimh an chomórtas agus é muiníneach go raibh sé ag imirt an ghailf is fearr aige le tamall.

Fiú an t-agallamh a rinne sé le Sky Sports le linn an chluiche – bhí sé iontach ag éisteacht leis mar dhuine den lucht féachana ach níl a fhios agam an mbeidh mórán imreoirí gailf ag iarraidh é a dhéanamh anois?

Ní dóigh liom go raibh aon tionchar aige sin ar an dóigh ar imir sé ach seans nach bhfeiceann imreoirí eile mar sin é.

Do McIlroy, beidh neart am smaointe aige agus é ag iarraidh fáil amach cad chuige nach raibh sé in ann a chluiche a chur i bhfeidhm.

Bheinn ag rá leis, bí cineálta leat féin na laethanta seo. Rinne sé a dhícheall agus níor oibrigh sé dó.

Bhí súile an domhain air ag iarraidh go gcruthódh sé stair ach b’fhéidir go gcaithfidh sé teacht ar bhealach agus teicnící an brú a bhaint dó féin.