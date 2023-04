Bíonn brú orainn i gcónaí teacht ar ghrúpa agus amhrán a sheasfaidh amach don Eoraifís... tá sé déanta againn an t-am seo

Wild Youth a bheidh ag dul go Learpholl le brat na hÉireann do chomórtas Eoraifíse na bliana seo i mí na Bealtaine.

Bhí gach a raibh istigh don spota seo le feiscint agus le clos ar an Late Late ar an Aoine. Cé gurb iad ‘na hÓgánaigh Fiáine’ seo a bheidh ann dúinn, is dóigh liom go raibh ionadh ar chuid mhaith go raibh Johnny Lofa nó Johnny Ó Loideáin istigh air chomh maith.

Sea, fear na Sex Pistols le máthair ó Chorcaigh agus athair ón nGaillimh – canathaobh ná beadh sé in ann dul ar son na hÉireann?

Deireann sé ana-chuid fén bhfear gur theastaigh uaidh é a dhéanamh dúinne agus ní don mBreatain. Cheapas chomh maith leis an amhrán a bhí aige ar an oíche go raibh seans réasúnta aige, ach bhí sé píosa maith taobh thiar dos na hógánaigh.

Hawaii – litir ghrá dá bhean chéile Nóra a bhfuil Alzheimers uirthi – ainm an amhráin. Níl a fhios agam, ach bhí tamall ann agus bheadh amhrán mar seo déanta don gcomórtas seo, ach is dóigh liom go bhfuil an lá sin thart.

Le bheith fírinneach libh, níl a fhios agam cad atá á lorg acu anois. An mbíonn na postaí á mbogadh gach bliain nó díreach saol an cheoil ag athrú an t-am ar fad, níl a fhios agam?

Nuair a bhíos thíos i gCiarraí do fhéile an Róis an samhradh seo caite thána trasna ar an ngrúpa Wild Youth mar go rabhadar ag canadh beo ar an seó dúinn.

Leaideanna ana-dheas agus tugann siad a spleodar féin leo gach áit a dtéann siad. Agus iad ann, thosnaíodar ag caint ar chomórtas na hEoraifíse. Níl a fhios agam conas a thosnaigh an comhrá ach anois tá sé déanta acu agus tá áthas orm go bhfuil mar is maith liom an ‘groove’ atá acu.

Bhrathas sean le bheith fírinneach mar, cé go raibh cloiste agam mar gheall orthu, ní raibh cur amach ró-mhór agam ar a gcuid ceoil. Is maith liom an Eoraifís ach ní rabhas riamh go maith ag piocadh an bhuaiteora. Níl an scil sin agam, ach ó bheith ag éisteacht le daoine eile tá seans maith againn. Nó an ndeireann siad é sin gach bliain?

Tá an comórtas seo buaite againn seacht mbabhta agus cé nach bhfuil an choróin tógtha abhaile againn le fada, bíonn brú orainn i gcónaí teacht ar ghrúpa agus amhrán a sheasfaidh amach.

Is fusa é a rá ná a dhéanamh dar liom!

Sin ráite tá an ‘tírdhreach’ athraithe ó bhuaigh Éire go deireanach. Le níos mó tíortha agus an vótáil leath-phoiblí le tamall, tá sé deacair lámh a chur ar cad is féidir linn a dhéanamh chun é a bhuachtaint fiú má fhaigheann muid an t-amhrán agus an grúpa ceart.

Pé scéal é, tá súil agam go n-éireoidh go maith le Wild Youth, níl aon dabht ach go raibh sé seo uathu agus go bhfuil fonn orthu brat na hÉireann a ardú agus is maith liom é sin.

Tá bannaí eile ann agus ceapann siad go bhfuil siad ró-chúl don gcomórtas Eoraifíse. Beidh le feiscint an bhfuil Wild Youth ró-chúl agus ró-fhiáin dos na hEorpaigh!