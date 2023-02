‘Bímid ag tnúth le filleadh abhaile ó Thír na nÓg, ach ní fhillfidh mo mháthair riamh anois. Fanfaidh sise i dTír na nÓg go deo na ndeor’

Ní mhothaím baol cogaidh in Éirinn. Déanaim dearmad ar gach rud mar táim i bhfad ó na daoine atá ag cosaint mo bhaile dúchais nó atá ag rith ón bhás lena dteaghlaigh.

Is cosúil le Tír na nÓg í Éirinn anois dom fhéin agus do mo theaghlach. Táimid i bhfad ón bhaol báis agus ón imní atá ar gach duine atá san Úcráin faoi láthair.

Chuaigh mé do dtí an Pholainn mí Aibreáin seo caite i m’aonar agus mhothaigh mé go raibh ionradh na Rúise san Úcráin fós ag tarlú. Nuair a bhí mé in Kraków, chuala mé guthanna ag labhairt Úcráinise nó Rúisis na hÚcráine i ngach áit: sna sráideanna, sna siopaí, taobh amuigh faoin spéir.

Bhí sé chomh hait iad a chloisteáil mar d’fhág mé an Úcráin le mo thuismitheoirí go luath i mí Feabhra tar éis ionradh na Rúise agus rinne mé dearmad go tapaidh conas a mhothaigh sé a bheith i measc Úcránach.

Táim i mo chónaí in Éirinn mar theifeach ón Úcráin. Ach táim i mo chónaí in dhá thír ag an am chéanna: i bhfíor-Éirinn agus i dTír na nÓg a chruthaigh mé fhéin i mo shamhlaíocht chun m’intinn a chosaint ón chogadh.

Táimid slán sábháilte ach ní féidir linn filleadh abhaile. Is príosúnaigh sa tír álainn seo muid.

Tá sé osréalach go háirithe mar bhí mé ag iarraidh le fada an lá Éire a thaispeáint do mo thuismitheoirí. Bhí grá agam d’Éirinn ar feadh na mblianta agus cheap mé go raibh a lán áilleachta gur mhaith liom a roinnt leis na daoine is ansa liom, mo thuismitheoirí.

Nuair a chonaic mé deoiríní Dé fiáine ar na cnoic, bhí an-ionadh orm.

Ní fhásann siad san Úcráin sna coillte mar tá sé ró-fhuar sa gheimhreadh. Bhí áthas orm deilfeanna agus rónta a fheiceáil san fharraige i dTuaisceart Éireann. Thit mé i ngrá le feánna agus craobhacha eidhneáin ollmhóra snaidhmthe lena chéile sna seanchoillte cois Lagáin.

Bhí mé ag féachaint ar an aigéan gan teorainn in Inis Mór agus iontas an domhain orm. Nuair a chonaic mé éin nó plandaí neamhghnácha in Éirinn, bhí mé ag smaoineamh ar mo thuismitheoirí. Is breá leo an nádúr.

Tá aithne acu ar a lán cineálacha crann, tom agus iasc san Úcráin.

Thaispeáin siad an domhan dom nuair a bhí mé óg. Mar sin bhí mé ag iarraidh a thaispeáint dóibh cad a chonaic mé féin nuair a d’fhás mé aníos.

Ach roimh ionradh na Rúise bhí siad sásta sa bhaile i gCív i measc a nádúir féin. Bhí siad ag cothú a ngairdín féin gar do Chív agus ní raibh suim dá laghad acu sa taisteal.

Ach ansin tháinig siad liomsa mar theifigh go hÉirinn.

Níl mé cinnte conas a d’éirigh liom iad a thógáil go hÉirinn ar an chéad dul síos. Mhothaigh siad an Úcráin uathu go mór, dar ndóigh. Dúirt siad gur cosúil le príosúnaigh iad in Éirinn cé go raibh saoirse iomlán acu.

Mar sin fhéin, ní raibh muid in ann filleadh abhaile agus níl a fhios ag aon duine go cinnte cathain a bheidh sé sábháilte dul go Cív.

Cé go ndearna muid dearmad ar an uafás atá déanta ag an Rúis ar Úcránaigh, bímid ag tnúth le filleadh abhaile mar dhaoine daonna ag tnúth le filleadh abhaile ó Thír na nÓg.

Ach ní fhillfidh mo mháthair abhaile riamh anois. Fuair sí bás in Éirinn i bhfad ón bhaile go tobann anuraidh. Níl sí ina príosúnach a thuilleadh. Tá sí saor go hiomlán ó phian an chogaidh.

Tógfaidh mé a luaithreach go dtí ár dtír dhaonna nuair a bheidh sé sábháilte. Ach is í Éire a foscadh agus a tearmainn deireanach. Fillfidh mise agus m’athair abhaile, ach fanfaidh sise i dTír na nÓg go deo na ndeor.