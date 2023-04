Bí airdeallach faoi do ego mar thig leis dochar a dhéanamh

I bhfoclóir Cambridge, is ionann an focal ‘ego’ agus an tuairim atá agat fút féin. Is focal Laidine é ego agus ciallaíonn sé “mise”.

Is ionann do ego agus d’intinn neamh-chomhfhiosach, an chuid de d’fhéiniúlacht a mheasann tú fút féin. Má deireann tú go bhfuil “ego mór” ag duine, tá tú ag rá go bhfuil siad mórchúiseach.

Is cuimhin liom comhrá le cara agus bhí sé trína céile le fadhb a bhí aige agus an dóigh a caitheadh leis. Luaigh mé go raibh ego aige agus sin an fáth go raibh sé ag cur as dó.

Bhí sé maslaithe leis sin ach mhínigh mé dó go bhfuil ego tábhachtach agus gan é, ní bheadh muid in ann feidhmiú mar is ceart nó ní bheadh muid in ann an luach ceart a chur ar rudaí.

Sin é an plean le ego sláintiúil ach le ego nach bhfuil chomh sláintiúil sin, cruthaíonn sé deacrachtaí. Ní bhaineann tú sásamh ceart as rudaí agus bíonn tú i gcónaí ag iarraidh níos mó airgid, cumhachta, moltaí nó cibé rud a bhíonn tú ag lorg. B’fhearr leat gan mianta daoine eile a chur chun cinn ach bíonn tú ag díriú ort féin i gcónaí. Tá aithne againn ar dhaoine mar sin agus chun a bheith fírinneach, déanaim iarracht iad a sheachaint.

Tá go leor cainte faoin ego an tseachtain seo maidir le Cristiano Ronaldo agus an t-agallamh a rinne sé le Piers Morgan faoi Manchester United. Tá an oiread sin measa ag daoine air mar gheall ar an tallann atá aige mar pheileadóir.

Ach dúirt daoine nach raibh sé ceart an t-agallamh a dhéanamh, gur mhaslaigh sé an club agus bhí daoine eile ag rá go raibh an ceart iomlán aige. Go pearsanta, mothaím gur ghlac sé leis an rogha núicléach mar go bhfuil sé ag iarraidh imeacht as an chlub agus bata is bóthar a fháil.

Is cás brónach é mar is laoch é don chlub agus cé go bhfuil sé de cheart ag an bhainisteoir é a imirt cúpla nóiméad nó gan é a imirt ar chor ar bith, chaithfeá an cheist a chur cén fáth go bhfuil Erik ten Hag á dhéanamh seo?

An bhfuil sé ag iarraidh Ronaldo a náiriú nó é a chur in iúl go soiléir dó gurb é an bainisteoir é agus go gcaithfidh Ronaldo an méid a deirtear leis a dhéanamh?

Cinnte, tá ego ag Ronaldo agus seans nach bhfuil sé ionraic leis féin ar cá seasann sé mar imreoir 37 bliain d’aois.

Ach mar imreoir, mar bhainisteoir agus mar chlub caithfidh tú a bheith níos mó ná sin. Mar atá le feiceáil faoi láthair, tá Ronaldo agus Erik ten Hag in adharca a chéile agus níl aon duine chun teacht amach go maith as seo.

Caithfidh an club seasamh suas anois agus a bheith sách mór sa chaidreamh seo chun ligean do Ronaldo fágáil. Déan dearmad ar an ego, faigh réidh leis agus lig dó imeacht.

Beidh sé níos sláintiúla do gach duine ansin.