Bhuail mé le formhór fhoireann Chiarraí tar éis an chluiche agus bhíos chomh sásta dóibh!

Muna bhfuaireas taom croí ar an nDomhnach ní gheobhaid ceann go deo! Ar an lá agus an cluiche ar siúl níor bhaineas an oiread sásaimh as, ar shlí éigin nílim ábalta do laethanta mar seo níos mó, bím neirbhíseach.

Níl seo ach tosnaithe liom le tamall anuas.

Pé scéal é, thosnaigh an lá sa Droim Mór i dTír Eoghain den dara huair le mí. Bhí Fleadh Uladh ar siúl agus caithfidh mé a rá go raibh an chraic go hiontach ann agus murach an cluiche ceannais a bheith ar siúl bhíos chun fanacht i gcomhair na hoíche. Is breá leo muintir Chiarraí sa chontae sin!

Ní raibh tuar na haimsire go maith agus bhí báisteach ar na bacáin mar sin bheartaíos dul isteach go siopa san Ómaigh i gcomhair caipín nó rud éigin chun an bháisteach a choimeád uaim. Ní raibh faic sa siopa ach poncho Thír Eoghain. Bhí orm é sin a fhágaint taobh thiar!

Mar a tharla sé ní raibh sé uaim agus d’fhan an bháisteach uainn.

Má táim chun a bheith fírinneach, cheapas go mbeadh Ciarraí sé nó seacht bpointe níos fearr ná an Ghaillimh agus bhíos go hiomlán mícheart. Bhí an Ghaillimh ana-mhaith agus cheapas go mbeadh an lá leo suas go dtí 10 nóiméad le dul.

Níl aon dabht ach go mbeidh an Ghaillimh ag rá gur chaill siad deis iontach.

An rud a sheas le Ciarraí ná gur leanadar ar aghaidh, níor stop siad agus níor ghéilleadar agus ar deireadh rith an Ghaillimh amach as díosal.

Níorbh é an taispeántas is fearr ón Ríocht é ach nuair a bhuann tú Craobh na hÉireann is cuma. Bua is ea bua agus déarfaidh aon fhoireann é sin leat.

Bhí lá iontach ag Jason Foley agus bhíos ag súil go mbeadh. Bhí Damien Comer ciúin dá bharr, seo dar liom an nasc a bhí in easnamh orainn le fada. Bhí teist mhór ar Jason agus dhein sé an beart. An lánchúlaí is fearr do Chiarraí ó John O’Keeffe, dar liom.

Ach cad fé David Clifford agus Shane Walsh? Bhíodar beirt ar fheabhas. Fiú nuair a bhí Shane ag scóráil na bpointí sin bhíos ag tabhairt bualadh bos dó. Chaithfeá. Bhíodar go hálainn le féachaint orthu!

Ní rabhas riamh chomh sásta an fheadóg dheireanach a chloisint agus is dóigh liom go raibh ana-chuid cosúil liom. Mar a tharla bhíos ag obair ann ar an lá agus bhíos ar an ngort tar éis an chluiche. Bhuaileas le formhór na foirne. Bhíos chomh sásta dóibh.

Thugas tamall ag caint le David Moran. Níl fear chomh deas leis in Éirinn. An bhfanfaidh sé go dtí an bhliain seo chugainn? Níl a fhios ag éinne ach é fhéin.

Bhí an áit lán le réalta Chiarraí agus fear nár bhuaileas leis riamh ba ea Ambrose O’Donovan, captaen Chiarraí in 1984. Thugas uair an chloig ag caint leis. Fear álainn é. Is cuimhin liom póstaer dó a bheith ar an bhfalla agam nuair a bhíos óg.

Ní rabhas críochnaithe fós le réalta Chiarraí, cé a ghaibh chugam ach Mícheál Ó Muircheartaigh agus bhíos chomh sásta bualadh leis, tá tamall ó bhíos ag caint leis i gceart.

Bhíos chomh traochta tar éis an chluiche, cheapas go rabhas fhéin ag imirt! Nílim i m’aonar is dóigh liom. Tháinig obair sa tslí ar an gceiliúradh faraor, b’fhéidir go dtabharfaidh mé cuairt ar an Ríocht ag an deireadh seachtaine ar eagla go mbeadh cóisir éigin fós ar siúl!