Caitríona Clinch mar Cháit in An Cailín Ciúin

Tá ré órga na scannán Gaeilge faoi lánseol anois – agus beidh an ceann is déanaí ag cur tús le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath anocht.

Bhuaigh An Cailín Ciúin duais an Grand Prix ag Scannán Idirnáisiúnta Bheirlín an tseachtain seo caite.

Agus dúradh inné go raibh 10 n-ainmniúchán ag an scafnnán ag Gradaim IFTA 2022, dhá cheann ag Foscadh agus ceann amháin ag Doineann.

Ag trácht ar dhuais Bheirlín, dúirt an stiúrthóir Colm Bairéad: “Is mór an dea-theist álainn ar obair éachtach ár gcriú agus ár bhfoirne aisteoirí í, ar Chaitríona Clinch aoibhinn ach go háirithe, arbh í an solas í a threoraigh sinn trí dhéanamh an scannáin seo.”

Tá Caitríona (12) – scoláire as Baile Átha Cliath – ina réalta sa scannán, atá bunaithe ar scéal le Claire Keegan. Insíonn An Cailín Ciúin scéal Cháit, girseach naoi mbliana d’aois ó theaghlach atá róphlódaithe, mífheidhmiúil agus a chuirtear ar shiúl chun cónaí le tuismitheoirí altrama don samhradh.

D’ainneoin fáilte chroíúil ón bhean, Eibhlín (Carrie Uí Chrualaoich), d’fhan fear an tí, Seán (Aindriú Mac Beinéid) amach ó Cháit, agus ise uaidhsean, ach le himeacht ama thosaigh cairdeas ag neartú eatarthu.

Go mall, faoi chúram na gCinsealach, tagann Cáit faoi bhláth agus aimsíonn sí slí úr bheatha.

Ach sa teach seo nár chóir aon rúin a bheith ann, tagann sí ar aon fhírinne phianmhar amháin.

Tá An Cailín Ciúin bunaithe ar an ghearrscéal ardmholta Foster le Clár Nic Aogáin. Tá seó na hoíche anocht san ardchathair díolta amach ach beidh An Cailín Ciúin le feiceáil i bpictiúrlanna na tíre níos deireanaí i mbliana.