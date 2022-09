Bhí sceitimíní áthais orm agus mé ag dul i gcomhair cúpla deoch sa Ghaillimh...

Ó d’aistríomar amach fén dtuath nach mór ocht mbliana ó shin, ní bhíonn na deiseanna céanna agam dul i gcomhair cúpla ceann sa chathair.

Is cuimhin liom nuair a d’aistríomar ar dtús théinn isteach gach mí ach de réir a chéile leis an bhfear beag ar scoil, Covid agus an saol i gcoitinne, ní bhíonn an t-am ag éinne – tuigeann sibh mé mar ana-sheans go bhfuil sibh sa bhád céanna. Tá an dúil ann ach tá gach aon rud eile imithe.

Dheineas cinneadh maidin Dé Céadaoin seo caite – díreach nuair a bhí chuid mhaith agaibh ag léamh an pháipéir seo – dul isteach sa Ghaillimh.

Tá nach mór ceithre bliana ó bhuaileas le cuid de mo chairde istigh agus ar mo shlí isteach don gcéad uair le tamall bhí sceitimíní áthais i’m bholg. Bhí sé ar nós go rabhas ag goid an lae ón ndomhan!

An chúis go gcuas ar an gCéadaoin ná ní raibh faic ar an liosta le déanamh Déardaoin ná ar an Aoine. Bhí an bealach glan!

Ní gá na pubanna ar fad a lua, ach bhí cúpla ceann maith ann. Is aoibhinn liom an chathair seo an t-am seo bliana i gcomhair cúpla deoch agus i rith an lae chomh maith bhí sé speisialta – agus bíonn i gcónaí ar chúis éigin nuair a bhíonn daoine eile ag obair agus na leanaí ar ais ar scoil.

Bhí sé go deas a bheith amuigh le seana-chairde agus ag smaoineamh siar air, bhí an dianghlasáil ana-dhian orainn.

Le bheith fírinneach chailleamar dhá bhliain de bheith ag bualadh le chéile agus an mhaitheas ar fad a dheineann sé sin dúinn.

Cé go dtugas an lá sa chathair ní rabhas pioc breoite agus mé fós ag gáire fé eachtraí an lae roimhe sin.

Sin an rud is mó a bhraitheas uaim le dhá bhliain. Bhí sé go maith don anam agus don gcroí istigh. Déanfaidh mé turas idir seo agus an Nollaig.

An tráthnóna san tháinig an scéal go raibh Banríon Shasana caillte ach ag an am céanna agus b’fhéidir níos tábhachtaí domsa tháinig scéal go raibh an dara duine ar ár mbaile imithe chomh maith le dhá lá, Eugene Glynn agus Brendan Mulcair. Beirt chomh deas is a bhí in Éirinn.

Níl ar an mbaile ach cúigear is fiche againn agus nuair a thógtar beirt in aon turas amháin is buille mór é.

Chailleamar beirt eile ón mbaile le cúpla mí chomh maith agus sin an chaint a bhí i mbéal gach éinne againn.

Bhí clann amháin ag dul go dtína sochraid fhéin agus ceann na gcomharsan an lá céanna. Bhí sé tuffálta orthu, ach táimid ar fad ann dóibh.

Is mó slí gur féidir linn a bheith ann dá chéile, uaireanta ní bhíonn ann ach teachtaireacht ag rá ‘táim anseo’. Chaill cuid des na leaideanna go rabhas leo ar an gCéadaoin daoine le linn na paindéime agus ní raibh cead againn dul ar an tsochraid, bhí san dian.

Fé mar a dúirt, is mó slí a bheith ann do dhuine ach ná deineadh éinne dearúd a bheith ann duit fhéin chomh maith. Tá san ana-thábhachtach ar fad!