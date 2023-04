Bhí na freagraí uilig ag Luimneach go dtí seo, ach beidh coimhlint mhór leis na Cait

Tosnóidh craobh peile CLG an deireadh seachtaine seo agus ag an am chéanna, tiocfaidh deireadh le Sraith Iomána Allianz le Cill Chainnigh agus Luimneach sa bhabhta ceannais.

Athimirt ó Chluiche Ceannais na hÉireann ó anuraidh atá ann agus tá achan duine ag súil le coimhlint den scoth.

Ní thuigim an scéal ag dul thart nach bhfuil foirne ag iarraidh an comórtas seo a bhaint. Nuair atá tú sa chluiche ceannais, ba chóir go mbeadh foirne ag iarraidh é a bhaint.

Tá a fhios againn uilig cé chomh maith is atá Luimneach ach seo scrúdú do Chill Chainnigh ar cá seasann siad agus ar na himreoirí úra atá faighte acu le linn na sraithe.

D’éirigh le Luimneach an ceann is fearr a fháil ar Thiobraid Árann sa bhabhta leathcheannais, 1-28 le 0-25 an scór deiridh. Ach thóg sé taispeántas den scoth inar scóráil siad 1-16 i gcomparáid le 0-9 a fuair Tiobraid Árann sa dara leath chun an lá a thabhairt dóibh.

Ní den chéad uair gur tháinig Luimneach amach agus rinne siad scrios ar na Tiobrádaigh. Bíonn siad i gcónaí in ann leibhéal eile a shroichint agus ní raibh freagraí ag Tiobraid Árann dóibh.

Smaoinigh nár thosaigh Richie English, Kyle Hayes, Dan Morrissey, Gearóid Hegarty ná Séamus Flanagan a bhfuil gradaim Sár-Imreoirí buaite acu. D’úsáid John Kiely an tsraith chun a phainéal a dhoimhniú agus tá imreoirí úra ar nós Dhonnacha Uí Dhálaigh, Shane O’Brien agus Michael Houlihan faighte aige.

Tuigeann gach foireann an dóigh atá Luimneach chun imirt ach is ceist eile é stop a chur le neart agus diongbháil na foirne. Níl na freagraí faighte ag aon fhoireann air sin go fóill.

Tá mé ag súil le Cill Chainnigh a fheiceáil mar bhí siad gar do Luimneach anuraidh agus beidh le feiceáil cad atá athraithe idir an dá linn. Tá Pádraig Walsh ar ais ag imirt sa chosaint agus tá an chuma ar an scéal go bhfuil an bhainistíocht ag iarraidh go mbeadh a ról cosúil leis an ról atá ag Barry Nash do Luimneach mar phríomhdháileoir na liathróide.

Is foireann fhisiciúl é Cill Chainnigh fosta le fir mhóra sa líne leathchúil, le leithéidí Dharragh Corcoran, Huw Lawlor agus David Blanchfield níos mó ná sé troithe. Beidh coimhlint ghéar anseo agus iad ag coinneáil súil ar Tom Morrissey, Cian Lynch agus Gearóid Hegarty.

D’éirigh le Cill Chainnigh cúpla imreoir nua a fháil fosta ar nós Billy Drennan a bhfuil sár-jab déanta aige ar na pocanna saora agus ón imirt. Smaoinigh gur bhuail siad Corcaigh sa bhabhta leathcheannais 2-22 le 0-22 gan TJ Reid, Adrian Mullen ná Eoin Cody agus léiríonn sé sin cé chomh maith is atá siad.

Caithfidh tú dul le Luimneach mar aon cheist a bhí curtha orthu roimhe sin, bhí na freagraí acu. Feicfidh muid cé na ceisteanna breise a chuirfidh na Cait orthu Dé Domhnaigh agus an bhfaighidh siad aon tairbhe as.