Bhí mé cinnte go mbeadh deireadh seachtaine maith spóirt agam... agus nach cinnte go raibh!

Bhíos siúrálta ag dul isteach go dtí’n deireadh seachtaine go mbeadh ceann maith ann agus bhí.

Le Naomh Tomás i gcluiche ceannais an chontae sa Ghaillimh, bíonn craic mhaith timpeall na háite i gcónaí – leis na bratacha ar fad ag crochadh bheadh a fhios agat go gciallaíonn sé cuid mhaith dúinn ar fad sa dúthaigh seo.

Cúig cinn as a chéile a bhí inár radharc agus ná bí ag caint fé chúig as a chéile le fear ó Chiarraí.

Bhí teacht le chéile ‘Up for the Match’ againn ar an Aoine agus mé fhéin a bhí mar fhear an tí. Leis an halla lán, dheineas ana-phíosa cainte le daoine ar nós John Burke, fear a bhí mar bhainisteoir ar an bhfoireann nuair a bhuadar Craobh na hÉireann in 2013, agus Kevin Lally, bainisteoir a bhuaigh trí cinn as a chéile leo. Bhí Dinny Cahill, Mícheál Donoghue, TJ Ryan agus Heather Conney liom chomh maith, i measc daoine eile.

Ana-oíche cainte. An chaint ar fad go mbeadh an lá leis an Tomásaigh, caint dhainséarach ag aon uair!

Bhí ceant ann ar an oíche le gach rud ó bhurlaí féir go huain le ceannach. Dhá chéad píosa ar fad a bhí le díol agus an ceantálaí áitiúil Colm Farrell a bhí ar an gcasúr agus é go maith aige agus é ag tarrac airgid as gach cúinne.

Scil ar leith atá anseo agus aon uair a chuirtear ceist orm ceann a dhéanamh, diúltaím.

Bhí orm an cúig as a chéile a chur amach as mo cheann ar an Satharn agus aghaidh a thabhairt ar Óstán an Bonnington san ardchathair d’oíche All Stars na mBan de chuid TG4. Ard-oíche a bhíonn anseo i gcónaí.

Mé fhéin agus Marty Morrissey a bhí ar an stiúir agus an seomra lán le daoine ó Chiarraí, an Mhí, Maigh Eo agus áiteanna eile. Bhí Sharon Shannon ann mar aoi cheoil na hoíche agus mar is gnáth bhí sí ar fheabhas. Tá Louise Ní Mhuircheartaigh ag imirt le Ciarraí anois le fada agus níl aon dabht ann ach go bhfuil sí ar dhuine dos na himreoirí is fearr atá sa tír agus, le Ciarraí sa chluiche ceannais i mbliana, cheapas go raibh seans ana-mhaith aici gradam All Star a thabhairt go Baile an Fheirtéaraigh.

Bhíos chomh sásta gur glaodh amach a hainm. Tá trí cinn anois aici. Fuaireas teachtaireacht óna haintín Treasa ag rá go raibh sí ag súil go bhfaigheadh sí ceann, gan dabht bhí a fhios agamsa go raibh ceann ag teacht agus ní raibh cead agam faic a rá!

An rud céanna le Monika McGuirk, cúl báire Chontae na Mí – thugas ceathrú uair an chloig ag caint léi ag tús na hoíche agus ní rabhas in ann aon rud a rá léi siúd chomh maith. Nílim go maith ag coimeád rún!

Abhaile liom go deisceart na Gaillimhe déanach san oíche agus éirithe luath agus isteach linn go Staid an Phiarsaigh i mBóthar na Trá. An mbeadh Conor Conney ar an ardán aríst den gcúigiú huair as a chéile? Sin an cheist a bhí i mbéal gach éinne.

Freagra na ceiste ná ní raibh. Ach seans go mbeidh ar an nDomhnach seo chugainn. Comhscór a bhí ann. Cluiche iontach sa dara leath. Cluiche go raibh deis ag an ndá fhoireann an lá a thabhairt leo.