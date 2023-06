‘Bhí mé ábalta mo dhá phaisean a nascú le chéile... an Ghaeilge agus an pheil’

Tá clú agus cáil idirnáisiúnta ag teacht ar Ghael óg as Béal Feirste as a cuid scileanna sacair.

Is as an gCeathrú Ghaeltachta in iarthar Bhéal Feirste Toni Leigh Ní Fhionnagáin, réalta ar fhoireann an Tuaiscirt.

Ar Bhóthar na bhFál a rugadh í agus bhí sí paiseanta faoin nGaeilge ó bhí sí óg – anois tá sí ag obair i gColáiste Feirste, an scoil chéanna ar fhreastail sí air.

Ach ar ndóigh, ní hí an Ghaeilge an t-aon tallann ná suim a bhí ag Toni Leigh ag fás aníos – bhí sí thar a bheith cumasach sa pheil.

Tá Toni Leigh ag cleachtadh agus ag obair go dian ar a cuid scileanna peile ó bhí sí ina páiste. Anois agus í 20 bliain d’aois, tá rath mór bainte amach aici mar chosantóir do chlub Phríomhroinn na mBan Cliftonville agus foireann náisiúnta na mban i dThuaisceart Éireann.

Ag labhairt di le Seachtain, insíonn Toni Leigh conas a thosaigh a gairm rathúil di agus a turas go dtí seo.

“Bhí mé i gcónaí ag imirt peile le mo chairde taobh amuigh de mo theach nuair a bhí mé ag fás suas agus ansin thosaigh mé ag dul go dtí Club Óige Willowbank,” a dúirt sí.

“Chuir siad mé i bhfoireann ag a gcuid traenála lá amháin agus thosaigh mé uaidh sin. Foireann gasúr a bhí mé ag imirt leis.

“Bhíodh an scéim sin ar siúl sa gheimhreadh, agus sa samhradh bhíodh mé ag imirt do Cliftonville. Bhí mé i gcónaí ag dul ó fhoireann na ngasúirí go foireann na gcailíní.”

Dúirt Toni Leigh gur inspioráid ollmhór í Marissa Callaghan, captaen fhoireann peile náisiúnta na mban i dTuaisceart Éireann, agus í ag fás aníos.

“D’fhás mé suas léi agus anois tá mé ag imirt léi ar an fhoireann. Bhí sí ina cuidiú ollmhór dom ag fás aníos. Bhí mé ag iarraidh a bheith cosúil le Marissa agus bhí mé i gcónaí ag amharc suas di,” a dúirt Toni Leigh. Nuair a bhí Toni Leigh i rang a sé agus a seacht sa bhunscoil, bhí sí ag imirt le Contae Aontroma.

Nuair a bhí sí cúig bliana déag d’aois d’iompaigh sí ar Thuaisceart Éireann nuair a roghnaigh siad na himreoirí is fearr ó gach contae chun imirt don Tuaisceart.

“Nuair a bhí mé ag fás aníos, ní raibh mórán rudaí ann do pheil na mban, ní raibh mórán lucht féachana ann. Ach anois tá sé sin athraithe go hiomlán le cúpla bliain anuas. Tá athrú anois agus tá sé ag fás agus ag fás,” a dúirt Toni Leigh.

Do dhuine ar bith atá ag iarraidh peil a imirt go proifisiúnta cosúil le Toni Leigh, dúirt sí má oibríonn tú chomh crua agus is féidir leat agus má chreideann tú ionat féin, is féidir le haon rud a tharlú.

Chomh maith leis an bpeil, oibríonn Toni Leigh leis an nGaeilge, an paisean eile atá aici. “D’fhreastail mé ar Choláiste Feirste agus is breá liom an Ghaeilge agus sin ceann de na fáthanna a ndeachaigh mé ar ais.

“Tá sé go hiontach go bhfuil mé ábalta dul ar ais,” a dúirt sí.

“Bíonn na páistí ag cur ceist orm cad é an scór a bhí ann ag an deireadh seachtaine nó cén uair atá an chéad chluiche eile ag tarlú do Thuaisceart Éireann.”

Imreoidh an Tuaisceart in éadan na hAlban i gcluiche dúshláin an mhí seo chugainn agus iad ag ullmhú do Shraith Náisiún Uefa na mBan, ag tosú i mí Mheán Fómhair.

Imreoidh Tuaisceart Éireann in éadan Phoblacht na hÉireann ina ngrúpa i mí Mheán Fómhair.

Agus i dtaca le foireann Phoblacht na hÉireann a bheidh ag imirt i gCorn an Domhain san Astráil ar an mhí seo chugainn den chéad uair riamh, dúirt Toni Leigh go mbeidh sí ag tacú leo.

“Tá mé iontach bródúil astu agus beidh mé ag amharc ar gach cluiche agus ag tacú leo,” a dúirt sí.

“Is iontach an dul chun cinn atá déanta acu agus tá súil agam go n-éireoidh leo.”