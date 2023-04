Bhí Des Cahill ina mháistir, ach cé a bheidh ag cur na liathróide sa líon anois?

Tháinig an scéal amach an tseachtain seo caite go bhfuil Des Cahill ag fágaint an Sunday Game agus nílim siúralta an raibh daoine ag súil leis.

De ghnáth le scéal mar seo deineann na ráflaí a slí timpeall agus fén dtráth is go dtagann an scéal amach go hoifigiúil ní nuacht níos mó atá ann! Mar iar-iriseoir choimeád Des an scéal seo chuige fhéin go maith. Deinim amach gur sheas an t-am a chaith sé i measc na gCiarraíoch nuair a bhí sé ag obair leis an Kerryman go maith leis!

Thaithin Des liom mar dhuine agus mar láithreoir riamh. Ba chuma tú istigh i bpub leis nó istigh sa stiúideo, chuir sé suim sa duine a bhí os a chomhair an t-am ar fad agus ní hamháin sin, scaoil sé le daoine caint agus a dtuairimí a nochtadh.

Ní raibh gá dó a bheith istigh i lár an aonaigh, ach ag an am gcéanna bhí sé mar mháistir an t-am ar fad agus thuig sé é sin. Stíl ann fhéin é seo! Níl gach aon láithreoir mar sin faraor.

Clár ar leith é an Sunday Game. Clár a mbíonn gach éinne sáite ann agus tuairimí láidre ag gach duine mar gheall ar a bhfuil air agus ráite ann. Toisc gur clár fé chluichí an CLG atá ann chomh maith, cuireann sé sin níos mó móna ar an dtine.

Mar sin tine ar lasadh sa chlár agus sin é atá uait, ach ní féidir é a dhéanamh gan duine ‘cúl’ agus socair ar an stiúir agus sin go díreach a fuair tú le Des.

Tar éis 15 shéasúr teastaíonn uaidh dul go níos mó cluichí beo agus beidh sé ag obair ann chomh maith ar an raidió. Thuigfeá dó leis sin – fear é Des go mba bhreá leis a bheith ag bualadh le daoine agus tá sé seo go maith aige agus ó thaobh RTÉ de tá sé sin ríthábhachtach.

Caithfimid mar eagraíocht a bheith i measc agus i lár an tslua. Ní féidir linn an nasc sin a chailliúint. Tá sé seo níos soiléire tar éis Covid.

An fhadhb is mó b’fhéidir ar shlí ná nach maith le daoine ‘athrú’ agus le clár chomh mór leis seo ní bheidh daoine sásta, ach ar nós gach aon rud eile ‘cruann craiceann agus bogann leathar’ agus tógfaidh sé píosa socrú isteach don dté a líonfaidh bróga Des.

Le himeacht Joe Brolly agus Pat Spillane níos luaithe i mbliana, beidh seó iomlán difriúil anois ann. Is féidir féachaint air seo in dhá shlí. Féachaint air sa tslí go raibh na pearsantachtaí móra caillte agat nó féachaint air go bhfuil canbhás nua bán agat agus is féidir linn pé rud is maith linn a dhéanamh leis seo.

Bóthar uimhir a dó an ceann ceart agus an ceann a thógfaidh siad táim cinnte. Níl aon rogha ann i ndáiríre.

Sí an cheist ná cé a gheobhaidh a phost? Táim ag rá leat anois go bhfuil súile ag ana-chuid acu ar an liathróid seo agus i láthair na huaire tá an liathróid i lár na páirce.

An í Jacqui Hurley a chuirfidh an liathróid sa líon? Bheadh sí ana-mhaith aige!