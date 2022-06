Bhí deora i súile Stephen Kenny arís an deireadh seachtaine seo, ach faoi dheireadh is deora áthais iad

Stephen Kenny tar éis an bhua in aghaidh na hAlban

Is maith liom Stephen Kenny, bainisteoir na hÉireann. Tá níos mó pictiúirí feicthe agam dó le haghaidh ghruama agus croí trom.

Bhí deora ina shúile aríst ar an Satharn, ach an uair seo deora áthais agus faoisimh. D’ardaigh sé seo mo chroí.

Tá’s agat nuair a thaithníonn duine éigin leat. Teastaíonn uait go mbeadh rudaí ag dul go maith dóibh. Sin mar atá Stephen Kenny domsa.

Ní fear mór sacair mé agus fé mar a dúirt libh cúpla uair, ní leanaim foirne sacair, ach nuair a bhíonn an fhoireann náisiúnta ag imirt is maith liom é.

Anois leis an tslí a bhí an fhoireann ag imirt le cúpla bliain anuas ní raibh puinn suime agam ann. Sea, is dócha go bhféadfá duine de ‘lucht leanta na laethanta breátha’ a thabhairt orm!

Ní leanaim aon fhoireann sacair i Sasana agus dá bhrí sin níl mórán cur amach agam ar na himreoirí, seachas b’fhéidir Caoimhín Kelleher agus John Egan a imríonn sa phríomhroinn.

Bhuel tá aithne agam ar Egan toisc go raibh a athair John ag imirt le Kerry agus ba laoch mór é inár dtig agus mé ag fás aníos.

Má fhéachann tú ar John agus ar a athair, tá siad ana-chosúil le chéile agus imreoirí iontacha iad beirt chomh maith.

Bhí blitz sacair ag an bhfear maidin Dé Sathairn agus toisc go raibh téama sacair ann an lá sin, dúirt liom fhéin go gcuirfinn an sacar ar súil. Albain a bhí romhainn.

Bhí brú ollmhór ar an bhfoireann seo bua a fháil. Sin an chaint ar fad a bhí ann roimh an gcluiche. De réir mar a bhíonn tú ag cailliúint cluichí sé is mó de bhrú a thagann bua a fháil agus nuair a thagann an bua, fé mar a tháinig ag an ndeireadh seachtaine, bhí sé ar nós go raibh Corn an Domhain buaite againn.

Dá ndéarfá le héinne go mbeadh an bua ag Éirinn 3-0 bheadh daoine ag titim timpeall na háite ag gáire fút. Bheadh na cótaí bána ag teacht chugat an chéad rud ar maidin chun thú a thógaint.

Bua beag ar scála domhanda is dócha, ach dúinne bhí sé chomh milis le haon bhua a bhí ann riamh.

Bhíos chomh sásta nuair a chonaic Stephen Kenny ag súil timpeall na páirce agus bualadh bos á fháil aige.

Bhíos ag rá liom fhéin go raibh sé ag fanacht tamall fada chun é seo a dhéanamh.

Foireann réasúnta óg a bhí aige ar an oíche. Cúil iontacha ó Browne, Parrott agus Obafemi ach siad na ‘sean’-leaideanna ar nós McClean a bhí sáite istigh sa lár ón dtús a d’ardaigh mo chroí.

Is breá liom a bheith ag féachaint ar an bhfear seo. Tá stuif ann.

Bhíos chomh sásta do lucht leanta an tsacair chomh maith. Is cuimhin le daoine ar comhaois liomsa agus daoine níos sine na laethanta breátha in ’88, ’90 agus ’94. Ócáidí a thug an náisiún le chéile.

Bheadh sé go deas na laethanta sin a shamhlú amach anseo.

Dhein an fear beag go maith chomh maith ag an mblitz. Thug sé formhór an lae sa bháire.

Is maith leis a bheith istigh ann.

Má bhíonn sé chomh ciúin agus socair le Caoimhín Kelleher déanfaidh sé go maith!