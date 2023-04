Bhí deireadh seachtaine na seaimpíní agam agus mé i measc laochra peile agus iomána

Deireadh seachtaine le seaimpíní a bhí ann dom. Fuaireas glaoch ag deireadh an tsamhraidh chun oíche na mbonn le foireann Chiarraí a chur i láthair, agus thugas aghaidh ar Óstán an Great Southern i gCill Airne ar an Aoine agus sceitimíní áthais orm.

Bhíodar ar fad ann, laochra móra caide an chontae. Bím sórt faoi gheasa ag na leaideanna seo – ní hamháin go bhfuil siad ar fheabhas ar an bpáirc, is amhlaidh a bhí siad agus iad ag déileáil leis an bpobal chomh maith.

Bhíos i Londain cúpla seachtain ó shin le cuid acu agus caithfidh mé a rá ní ró-fhada tar éis leaindeáil i gCill Airne gur thosnaigh an chraic in athuair. Bhí píosa beag oibre le déanamh agamsa agus bhí orm a bheith go maith agus bhí.

Bhí an oíche leagtha amach go deas le bia agus comhrá anseo agus ansiúd fuaite isteach le chéile. Dheineas píosa deas cainte le Paudie agus David Clifford – bhí an bheirt seo ciúin ar an oíche mar go raibh Fossa ag imirt an lá dár gcionn agus bua maith acu chomh maith.

Seanie O’Shea agus Joe O’Connor an bheirt chaptaen agus iad beirt in ard a réime i gcaitheamh na hoíche.

Déanach isteach san oíche chan beirt éigin ‘Óro sé do bheatha abhaile’ – seans go raibh baint éigin ag Seánie agus mé fhéin leis! Taobh le hoíche iontach a bheith agam le réalta Chiarraí, thána abhaile le geansaí agus é sínithe ag na himreoirí.

Níl faic le déanamh agam ach fráma a fháil agus é a chrochadh san oifig.

Tá ceann sínithe agam ag iománaithe an chontae ó 2015 agus anois rachaidh ceann na bpeileadóirí ana-dheas in aice leis.

Bhí sé ana-dhéanach nuair a chríochnaigh an oíche, nílim ró-chinnte cén t-am, ach thugas aghaidh ar an mbricfeasta chun mé fhéin a dhíriú suas.

An ceacht a d’fhoghlaimís ná níl aon chúram agam ag ól le daoine sna 20idí. Táim fós traochta.

Ní raibh deireadh le mo dheireadh seachtaine seaimpíní. Ar shlí ní raibh sé ach tosnaithe.

Naomh Tomáis agus Baile Locha Riach ag tabhairt aghaidh ar a chéile in athimirt ar an nDomhnach. Cluiche iontach eile agus ní raibh ann ach pointe amháin ag an deireadh agus na Tomásaigh ag teacht amach ar barr.

Cúig chraobh as a chéile agus Conor Cooney mar chaptaen an cúig huaire. Ní dóigh liom gur tharla sé sin roimhe seo. Éacht atá ann – níl sa chlub ach dhá pharóiste idir Gort agus Baile Locha Riach.

Má bhíos maith mo dhóthain oíche a thabhairt le seaimpíní na Ríochta, bhí orm an rud céanna a dhéanamh le buachaillí na háite seo.

Tá sé ráite go raibh duine éigin ag canadh an amhráin chéanna a chuala daoine thíos i gCiarraí ach níl fianaise ag éinne. Buíochas le Dia, sin uile atá a rá agamsa fé sin ar fad.

Níl aon dabht ann ach go raibh an cúpla lá ó thús na seachtaine tuffálta orm ag an obair. Bhí an púdar go tiubh agus poill mhóra á líonadh isteach ag bean an phúdair chéanna!