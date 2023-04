Bhí aoi amháin ann i Londain a raibh gach duine ag iarraidh féinín a fháil leis... Sam!

Bhí mo thuras bliantúil go Londain agam ag an ndeireadh seachtaine. Oíche na gCiarraíoch a bhí ann, nuair a thagann breis agus 600 ó gach cúinne d’Éirinn isteach go dtí Hilton Wembley.

Is iontach an ócáid a bhí ann aríst an uair seo, sé Pat McGillycuddy a fuair Pearsa na Bliana as ucht a chuid oibre ar son na nGael síos trí na blianta. Is ócáid mhór é seo do dhaoine ar nós Pat, daoine a thugann a gcuid ama agus airgid do dhaoine eile.

Ciarraíoch eile, Gerry Rochford, agus a bhean Margaret a thugann cuireadh domsa teacht gach bliain agus seo oíche go mbím ag súil go mór léi i gcúrsaí. Bíonn píosa beag oibre le déanamh agam ann, ach nuair a bhíonn sé sin déanta scaoilim na maidí le sruth.

Mar aíonna speisialta i mbliana bhí cuid d’fhoireann Chiarraí mar aon leis an mbainisteoir Jack O’Connor i láthair. Thugas cuid mhaith don oíche le Jason Foley, Gavin White, Tadhg Morley agus Paul Geaney – réalta móra na caide agus leaideanna chomh deas.

Bhí daoine ag teacht suas chugainn ar fad agus iad ag lorg féiníní ach bhí aoi eile ann agus bhí pictiúr ag teastáil leis ó gach éinne, mise ina measc. Bhí Sam ann. Sea, bhí líne ann an oíche ar fad agus daoine ag súil le pictiúr a thógaint leis an gcorn.

Tá míle pictiúr agam leis an gcorn céanna ach fós bhíos chomh sásta ceann eile a thógaint. Níl aon dabht acu gurb é an phearsa is mó a bhí sa tseomra agus é ag féachaint go maith!

Bhíos idir dhá aigne dul abhaile ar an Satharn nó fanacht go dtí’n nDomhnach. Bhí leaideanna Chiarraí ag fanacht agus chuireadar ceist orm fanacht agus dheineas. Síos linn go dtí ‘The Parish’, pub atá timpeall an choirnéil ón óstán. Is le fear ó Thrá Lí é agus thugamar an lá an gáire. Rud a thógas fé dheara ná nuair a bhíonn tú ag ól le leaideanna óga atá sna 20idí agus nuair atá siad aclaí ar nós na leaideanna seo, ní féidir iad a leagadh.

Bhíos ag éirí traochta timpeall ar a seacht agus thugas fén leaba. Bhí na buachaillí seo fós ag imeacht déanach amach san oíche.

Bhí mo sheanchara Hayley Reynolds, Rós Londan, ann agus tháinig sí amach linn. Ní rabhas ag caint léi ón uair a bhí sí i dTrá Lí. Bhí sí ag rá go rabhadar ar fad chomh traochta ina dhiaidh.

Ócáid í ar nós an Róis a thugann na Gaeil ar fad le chéile. Bhí daoine sa tseomra an oíche eile agus nuair a thánadar go Londain ní raibh faic acu agus anois tá cúpla céad fear ag obair dóibh. Seo iad na daoine a leanann foireann Chiarraí agus a thugann tacaíocht dóibh agus bhí sé go deas go raibh na himreoirí ann.

Cé go raibh deireadh seachtaine iontach agam i Londain, bhíos sásta mo leaba fhéinig a bhaint amach tráthnóna Dé Domhnaigh. Níl aon áit níos fearr ná do phaiste fhéinig.