Bhain muid sult mór as ‘El Clasico’ i gCluain Eois

Sular caitheadh an liathróid pheile isteach tráthnóna Dé Domhnaigh, bhí an baol ann do chúig fhoireann go mbeadh siad dícháilithe go Roinn a 2 i Sraith Peile Allianz.

Ciallaíonn sé go raibh go leor brú ar fhoirne fanacht suas, le pointí de dhíth ar Mhuineachán, Áth Cliath, Tír Eoghain, Dún na nGall agus Cill Dara chun a bheith slán bliain amháin eile.

Ba é an cluiche i gCluain Eois a raibh an tarraingt is mó air mar bhí sé cinnte, cibé fhoireann a chaillfeadh ansin, bheadh siad i Roinn a 2 in 2023.

A leithéid de chluiche! Bhaist m’athair “El Clasico i gCluain Eois” air agus ní raibh dul amú air. Drámaíocht, teannas, scóranna den scoth, cártaí dearga, Jack McCarron agus an aimsir. Ní thiocfadh leat script níos fearr a scríobh. Bhuaigh Muineachán agus d’éirigh leo Áth Cliath, seaimpíní na hÉireann sé huaire as a chéile go dtí anuraidh, a chur abhaile agus amach as Roinn 1.

Gan dabht, is é scéal peile an deiridh seachtaine ná Muineachán agus den dara bliain as a chéile, sheachain siad dícháiliú, le Jack McCarron ag aimsiú 2-6 agus an cic saor cinniúnach chun bua cúilín a thabhairt dá fhoireann. D’aimsigh sé an scór cinniúnach anuraidh chun Muineachán a choinneáil i Roinn 1 in aghaidh na Gaillimhe fosta.

Chuaigh mé abhaile don deireadh seachtaine agus thóg mé mo pháistí liom. Bhí a fhios agam gur chluiche stairiúil a bheadh ann cibé bealach a thitfeadh rudaí amach agus bhí mé ag iarraidh a bheith i láthair agus go bhfeicfeadh mo theaghlach an tábhacht a bhí leis.

Is aoibhinn liom spórt mar ní féidir ach a bheith ag maireachtáil in aon bhomaite amháin. In amantaí, cheap mé go raibh an cluiche buaite againn, ansin caillte agus an ríméad nuair a fuair Jack McCarron an scór cinniúnach. Dochreidte.

Thuirling muid uilig ar an pháirc ag an fheadóg dheireanach agus thabharfá faoi deara an méid a chiallaíonn bua mar seo don chontae. Bhí na páistí ag fáil pictiúirí agus sínithe ó na himreoirí, bhí croitheadh lámh agus daoine ag tabhairt barróg dá chéile agus ar feadh tréimhse ní raibh éinne ag smaoineamh ar dhrochscéalta ná drochnuacht ach cé chomh ceangailte is a bhí muid dá chéile ar son pheil Mhuineacháin.

Tá aithne mhaith agam ar roinnt de na himreoirí agus an lucht bainistíochta agus bhí áthas an domhain orm dóibh mar is pobal beag peile muid i Muineachán. Níl ach 60,000 duine sa chontae agus léirigh an bua gur féidir leis an duine beag an lámh in uachtar a fháil.

Mar is eol duit a léitheoir, bím i gcónaí ag foghlaim ó chúrsaí spóirt agus an ceacht a sheas amach domsa go mór gur féidir leis an duine beag a bheith in uachtar. Níor tugadh seans ar bith do Mhuineachán roimh an chluiche ach níor éist na peileadóirí leo.

Chreid siad iontu féin agus d’imir siad ar dóigh. Bhí siad an-bhródúil as an áit arb as dóibh agus sin an chúis go raibh siad ag troid.

Léiríonn siad dúinn go bhfuil a fhios againn cad atá tábhachtach dúinn agus má chreideann muid ionainn féin gur féidir go leor a shárú. Ba mhór an phribhléid a bheith i láthair.