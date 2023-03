Beidh tábhacht go deo le do chontae dúcháis

Bhí ócáid chlainne agam ag an deireadh seachtaine agus tháinig mo theaghlach as Muineachán, Baile Átha Cliath agus Maigh Eo go Gaillimh dó. Bhí sé iontach gach duine a fheiceáil agus tháinig deireadh leis an deireadh seachtaine agus muid uilig i Staid an Phiarsaigh i nGaillimh don chluiche sraithe idir Gaillimh agus Muineachán.

Bhí na pointí de dhíth ón dá fhoireann chun cuidiú leo fanacht i Roinn 1. Cé gur thosaigh Muineachán go maith agus go raibh siad dhá chúilín chun cinn ag leatham, níor chuidigh an t-imreoir breise leo nuair a fuair Peter Cooke na Gaillimhe cárta dearg roimh leatham agus bhí an lá leo.

Tá mé i mo chónaí i nGaillimh anois agus bhí sé spéisiúil a bheith ann mar thacadóir, mise agus mo dheartháireacha agus tuismitheoirí ag sceartaíl do Mhuineachán agus mo thriúr páistí agus m’fhear céile ag súil go mbeadh an lá le Gaillimh.

Chuir mo mhac is óige geansaí Mhuineacháin air roimh an chluiche ach ní raibh an bheirt eile ró-cheanúil ar é a chaitheamh. B’fhearr leo fanacht le Gaillimh agus is iad Shane Walsh agus Paul Conroy na laochra móra atá acu. Bhí mé ag magadh leo go dtuigim anois cén páiste is mó a bhfuil grá aige dom!

Sin an saol ach bhí cineál cumha orm ag smaoineamh nach mbeadh an grá céanna ag mo pháistí don fhoireann atá gar do mo chroí.

Is dócha gurb in an rud a tharlaíonn nuair nach bhfuil tú i do chónaí i do chontae dúcháis féin. Timpeall na tíre uilig, tá na céadta daoine mar an gcéanna.

Is léir nach ndéanann tú dearmad riamh cá as thú agus an ceangal láidir atá agat le d’áit dúcháis féin. Tá mé cinnte go bhfeicfidh mé mo thriúr i ngeansaí Mhuineacháin an chéad uair eile, go háirithe má tá siad ag iarraidh rud éigin deas a fháil uaim ag leatham ón siopa bheag!