Beidh ‘lá’ mór ag foireann An Cailín Ciúin agus iad in LA do na Oscars

Catherine Clinch in An Cailín Ciúin

Beidh a lá in LA ag foireann léirithe An Cailín Ciúin tar éis gur tugadh le fios inné go raibh an scannán Gaeilge tar éis áit a bhaint amach ar an ghearrliosta don Oscar le haghaidh an scannáin idirnáisiúnta is fearr.

Beidh na gradaim Oscar á mbronnadh ar an 12 Márta in Amharclann Dolby i gCathair na nAingeal agus tar éis an méid atá bainte amach ag An Cailín Ciúin go dtí seo, ní chuirfeadh sé iontas ar aon duine dá mbeadh Colm Bairéad agus Cléona Ní Chruadhlaoich, stiúrthóir agus léiritheoir an scannáin, ag dul ar ardán chun glacadh leis an dealbh órga.

Bhí breis agus 100 scannán san iomaíocht ag tús an phróisis agus anois tá siad san iomaíocht le ceithre scannán eile mór le rá, leithéidí All Quiet on the Western Front.

Níl ach seachtain ann ó ainmníodh An Cailín Ciúin ar an ngearrliosta do scannán nach bhfuil i mBéarla ag Gradaim Acadamh Scannán agus Teilifíse na Breataine (BAFTA) agus fuair Colm Bairéad ainmniúchán freisin as ucht an script scannáin a scríobh sé bunaithe ar shaothar an údair, Claire Keegan, óna leabhar Foster.

“Chomh bródúil” ab ea an freagra ó fhoireann An Cailín Ciúin as na hainmniúcháin an tseachtain seo caite don dá ghradam Bhriotanacha.

Is cinnte gurb é seo an t-aitheantas is údarásaí riamh do scannán as Gaeilge agus tagann sé 27 bliain tar éis bhunú TG4 in 1996.

Dúirt Cléona agus Colm: “Is ócáid fíorstairiúil agus fíorthábhachtach í seo do scannáin na hÉireann, do mhuintir na hÉireann agus don Ghaeilge.

“Is ónár gcroí amach a tháinig an scannán seo agus is ardú croí a bhí ann dúinn an lucht féachana ar fud an domhain a fheiceáil ag glacadh leis isteach ina gcroí.”

Is toradh é An Cailín Ciúin ar obair agus talann an chomhlachta léirithe, Inscéal, ach is ar éigean go mbeadh sé ann gan bheith mar chuid den scéim Cine 4, comhfhiontar idir TG4, Fís Éireann agus Údarás Craoltóireachta na hÉireann.

Tá slam scannán léirithe cheana féin faoin scéim – ina measc Arracht, Foscadh, agus Róise & Frainc.

Beidh súil ar leith ag aisteoirí ó Ghaeltachtaí na Mumhan ar conas mar a éiríonn leis An Cailín Ciúin. Rinneadh an scannán a léiriú sna Déise agus bhí aisteoirí ó Ghaeltacht Mhúscraí – Seán Ó Suilleabháin ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh agus Éabha Ní Chonaola ó Chúil Aodha – ann chomh maith le Pádraig Ó Sé ó Chorca Dhuibhne.

Ach is cinnte go mbeidh an spotsolas is mó ar an bpríomhaisteoir, Catherine Clinch, cailín scoile nach raibh riamh ag aisteoireacht roimhe seo, a bhí i bpáirt Cháit, An Cailín Ciúin í féin.

Tá sé ráite ag Cléona Ní Chruadhlaoich go bhfuil an comhlacht ag obair ar thogra scannáin eile.

Ach go dtí sin is ar an turas go LA atá aird agus dea-ghuí phobal Ghaeilge an domhain ag dul leo.