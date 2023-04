Beidh buntáiste baile ina chuidiú do Laighin

A leithéid de dheireadh seachtaine rugbaí! Bhí sé ar cheann de na cluichí is fearr dá bhfaca muid riamh nuair a chuir an Mhumhain agus Toulouse chun páirce i mbabhta ceathrú ceannais Chorn na Seaimpíní ar an Satharn.

Bíonn spórt cruálach agus sin mar a tharla leis na Muimhnigh ag cailleadh in aghaidh sheaimpíní an chomórtais ó anuraidh le ciceanna éirice.

Ba léir an méid oibre agus paisin a bhain leis an chluiche do na Muimhnigh le freagraí chóitseálaí na foirne Johann Van Graan ina agallamh tar éis an chluiche.

Bhí sé iomlán briste ach an-bhródúil as iarracht a fhoirne. Beidh sé ag fágáil ag deireadh an tséasúir le dul go Bath ach bhí sé rí-shoiléir go raibh sé ag súil go dtiocfadh deireadh lena thréimhse le corn.

Ní don chomórtas seo amháin ach tá deis acu i gcomórtas an URC agus beidh orthu teacht le chéile chun díriú air sin. Ní féidir riamh mianta ná paisean imreoirí na Mumhan a cheistiú agus iad ag imirt i ngeansaí dearg.

Is in aghaidh Laighean a bheas siad ar an 21 Bealtaine sa chluiche dheireanach de chomórtas an URC ach idir sin agus seo, tá cluiche ollmhór ag na Laighnigh Dé Sathairn.

Is in aghaidh Toulouse a bheas siad i gcluiche leathcheannais Chorn na Seaimpíní agus tar éis bua compordach in éadan Leicester Tigers 23-14, tá an-seans acu a bheith ar ais sa chluiche ceannais. Cé gur imreoirí gairmiúla iad uilig agus go bhfuil go leor cuidiú síceolaíochta acu, tá mé cinnte go dtógfaidh sé cúpla lá ar Toulouse dul i dtaithí ar an dóigh ar bhuaigh siad an cluiche in aghaidh na Mumhan.

Tuillfidh an fhoireann bainistíochta a gcuid airgid an tseachtain seo ag cinntiú go mbeidh siad réidh do chluiche ollmhór eile. Chas Laighin le Toulouse trí bliana ó shin sa bhabhta leathcheannais, leis na Laighnigh ag teacht amach chun cinn 30-12. Ach ní raibh siad in ann an corn a chrochadh leo, ag cailleadh in aghaidh Saracens sa chluiche ceannais.

Ní rún é go bhfuil Laighin ag iarraidh a gcúigiú réalta a ghnóthú mar atá ag Toulouse agus le buntáiste baile, bheadh siad mar rogha na n-údar an lámh in uachtar a fháil ar sheaimpíní na Fraince. Ba chóir go mbeadh sár-choimhlint idir an dá fhoireann is mó i stair an chomórtais agus tá Leo Cullen muiníneach go mbeidh Johnny Sexton, Jimmy O’Brien (measúnú cloigne) agus Cian Healy (gortú) ar fáil don chluiche seo.

Bhí orthu an cluiche a fhágáil in aghaidh Leicester ach tá an chuma ar an scéal nach raibh siad chomh dona sin. Seans glórmhar ag Laighin agus anois feicfidh muid an mbeidh siad in ann an deis a thapú.