Bainimis sult as draíocht Messi agus Mbappé

Níl aithne phearsanta agam ar Lionel Messi ach is maith liom é. Is maith liom é mar leis siúd, tá sé go hiomlán faoin pheil.

Ní fheiceann muid é ró-mhinic ag tabhairt amach ar an pháirc imeartha ná ar na meáin shóisialta ag gearán. Déanann sé a jab, faigheann sé an t-uafás airgid dó agus aimsíonn sé na cúil.

Bhuaigh an Airgintín 2-1 in aghaidh na hAstráile chun a n-áit a chinntiú sa bhabhta ceathrú ceannais de Chorn Sacair an Domhain in aghaidh na hÍsiltíre Dé hAoine.

Fuair Messi ceann de na cúil sin, ina 1,000ú cluiche peile. Seans maith gurb é seo an Chraobh Dhomhanda dheiridh dó ag aois 35 bliain d’aois ach tá an chuma air go bhfuil sé ag baint sult as.

Luaigh sé go bhfuil sé iontach go bhfuil a mhuintir ann, go háirithe a bhean agus a thriúr mac mar go bhfuil siad ag an aois anois go dtuigeann siad cad atá ag dul ar aghaidh, go bhfuil siad páirteach sna cluichí uilig.

Ba léir an meas atá ag na himreoirí eile ina thimpeall air. Nuair a d’iarr cuid de pheileadóirí na hAstráile ar Messi féinín a thógáil leo, rinne sé é, gan aon drámaíocht ná pus.

Ar dhuine de na laochra eile agus b’fhéidir an laoch is mó go dtí seo sa chomórtas tá Kylian Mbappé as an Fhrainc. D’éirigh leis dhá chúl den scoth a aimsiú in aghaidh na Polainne ina mbua 3-1 agus áit sna babhtaí ceathrú ceannais sroichte acu anois.

Tá cúig chúl faighte aige go dtí seo agus é ar bharr an liosta chun an bhróg órga a bhaint. Níl Kylian ach 23 bliain d’aois agus tá naoi gcúl gnóthaithe aige in 11 chluiche sna comórtais dhomhanda in 2018 agus 2022.

Ach cé go bhfuil na staitisticí go maith, tá mé cinnte nach bhfuil Mbappé ag cur mórán béime orthu. Ba bhreá leis Craobh an Domhain a bhaint den dara huair as a chéile agus is féidir leo dul céim eile chun tosaigh in aghaidh Shasana Dé Sathairn.

Beidh ar Shasana a bheith i bhfad níos fearr ag an deireadh seachtaine ná mar a bhí siad go dtí seo mar tá siad chun leithéidí Mbappé agus Giroud a choinneáil ciúin.

Dúirt bainisteoir na foirne Gareth Southgate “gurb é seo an scrúdú is mó atá againn” agus ní bheidh mórán ag dul ina aghaidh leis sin.