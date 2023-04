Ba chóir cluichí spóirt na mban a athrú san fhéilire

An Mhí tar éis a mbua in aghaidh Dhún na nGall

Tá sé deacair a chreidbheáil go bhfuil deireadh ag teacht le craobh CLG ag an deireadh seachtaine.

Ba mhór an phribhléid é a bheith i bPáirc an Chrócaigh chun Luimneach a fheiceáil ag ardú Chorn Liam Mhic Cárthaigh den tríú huair as a chéile.

Cé gur chuir Cill Chainnigh achan cheist orthu, d’éirigh le Luimneach iad a fhreagairt. Ní den chéad uair é gur chuir Luimneach a dtaispeántas is fearr chun páirce ar an lá is tábhachtaí.

Dé Sathairn beidh iománaithe na mban as Cill Chainnigh, Gaillimh, Corcaigh agus Port Láirge in aghaidh a chéile i mbabhtaí leathcheannais GlenDimplex. Sleamhnaíonn seachtain amháin isteach go seachtain eile ró-ghasta agus sílim go gcaithfidh an CLG féachaint ar fhad a chur ar an am a thógfaidh sé chun na cluichí a imirt. Go pearsanta, tá na cluichí róbhrúite isteach agus dá mbeadh dhá nó trí seachtaine breise ann, cuirfidh sé go mór leis.

Tugann sé deis do gach páirtí anáil a tharraingt agus sílim go mbeidh athrú air seo don bhliain seo chugainn.

Bheinn iomlán ar son athrú ar amchlár spóirt CLG na mban mar níl siad ag fáil an aitheantais chéanna ó thaobh na meán de. Ní mar nach bhfuil siad ag iarraidh é a dhéanamh ach níl an spás ann dó.

Bhí sárchluiche idir Dún na nGall agus an Mhí (ar chlé) sna babhtaí leathcheannais peile agus feicfidh muid Ciarraí agus an Mhí in aghaidh a chéile i gcluiche ceannais na hÉireann den chéad uair riamh. Ach, níl mórán cainte faoi.

Dá mbeadh cluichí ag peil na mban agus camógaíocht i mí Lúnasa agus mí Mheán Fómhair, bheadh i bhfad níos mó poiblíochta ann. Cibé rud, is iad Cill Chainnigh agus Gaillimh an chéad chluiche a bheas againn i gcraobh na camógaíochta Dé Sathairn. Cé gur bhuaigh na Cait Craobh na hÉireann in 2020, tá go leor imreoirí in easnamh ó shin. Is iad Gaillimh seaimpíní na hÉireann agus bheifeá ag súil go socróidh siad a n-áit sa bhabhta ceannais.

Sa dara cluiche feicfear Port Láirge agus Corcaigh in aghaidh a chéile. Chruthaigh Port Láirge stair le bua 3-16 le 1-12 ar Luimneach chun áit a chinntiú sa bhabhta leathcheannais den chéad uair.

Chaithfeá dul le Corcaigh ach táim ag súil go bhfeicfear feabhas mór uathu. Tosnóidh an t-aicsean ag a 3in agus craolfar na cluichí beo ar RTÉ2.